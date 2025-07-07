الحوثيون يقولون إنهم أغرقوا ناقلة بضائع قبالة سواحل اليمن

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من جنى شقير

دبي (رويترز) – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران يوم الاثنين أن ناقلة البضائع التي هاجموها بالصواريخ والزوارق المسيرة الملغومة الأحد غرقت في البحر الأحمر، وذلك في أول هجوم للجماعة يستهدف طرق الشحن البحري منذ بداية العام الجاري.

أبلغت شركة ستيم شيبينج اليونانية المشغلة للسفينة رويترز أنها لم تتمكن من التحقق من غرقها من مصادر مستقلة. ولم يتسن لرويترز أيضا التحقق من الأمر بعد.

أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي وقع يوم الأحد وقالوا إنهم سمحوا لأفراد الطاقم التسعة عشر بالنزول من ناقلة البضائع ماجيك سيز التي ترفع علم ليبيريا.

وقالت شركة ستيم شيبينج لرويترز إن سفينة تجارية مارة أنقذت جميع أفراد الطاقم ومن المتوقع وصولهم إلى جيبوتي في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وكان ممثل الشركة مايكل بودوروجلو قد أوضح في وقت سابق أن المياه غمرت الناقلة ماجيك سيز بعد الهجوم وأنها لا تزال معرضة لخطر الغرق. وكانت السفينة تحمل الحديد والأسمدة من الصين إلى تركيا.

وأنهى الهجوم ستة أشهر من الهدوء في البحر الأحمر، أحد أكثر طرق الشحن استخداما في العالم، حيث أدت هجمات الحوثيين من نهاية 2023 حتى أواخر 2024 إلى تعطيل حركة الشحن بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس.

شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب الذي يربط بينهما، فيما قالوا إنه تضامن مع الفلسطينيين بعد اندلاع الحرب في غزة عام 2023. لكن هذه الهجمات توقفت هذا العام، وسجلت آخر الهجمات في ديسمبر كانون الأول.

* هجمات إسرائيلية

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان بثه التلفزيون إن السفينة استُهدفت يوم الأحد بعد أن أصدرت القوات البحرية تحذيرات تجاهلها طاقم السفينة. وأضاف أن السفينة تعرضت للاستهداف باستخدام زورقين مسيرين وخمسة صواريخ وثلاث طائرات مسيرة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري في تقريرين إن ثمانية زوارق صغيرة استهدفت السفينة في البداية بإطلاق نار وقذائف صاروخية قبل أن يرد فريق أمني مسلح على السفينة بإطلاق النار.

وقالت أمبري في تحذير منفصل إن السفينة تعرضت لاحقا لهجوم من أربع زوارق مسيرة وباستخدام صواريخ.

وأضافت “اصطدمت اثنتان من الوحدات البحرية المسيرة بجانب السفينة مما ألحق أضرارا بحمولتها”.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق على متن السفينة.

وعلى صعيد متصل أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أنه قصف ثلاثة موانئ يسيطر عليها الحوثيون. ولم يكن هناك ما يشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية مرتبطة بالهجوم البحري.

وخلال هجماتها أغرقت الجماعة سفينتين واستولت على أخرى وقتلت أربعة بحارة على الأقل مما أدى إلى عرقلة حركة الشحن العالمية وأجبر الشركات على تغيير مساراتها، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تكثيف هجماتها على الجماعة العام الماضي.

وفي يونيو حزيران، تصاعد التوتر في المنطقة في أعقاب حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، والتي انضمت إليها واشنطن بغارات جوية على مواقع نووية إيرانية. وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن وقف الهجمات الأمريكية على الحوثيين، قائلا إن الجماعة وافقت على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.