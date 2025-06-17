الخارجية الأمريكية: تشكيل فريق عمل خاص بالشرق الأوسط في خضم صراع إسرائيل وإيران

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واشنطن (رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس يوم الثلاثاء إن الوزارة شكلت فريق عمل خاصا بالشرق الأوسط للمساعدة في تنسيق الدعم المقدم للرعايا والبعثات الدبلوماسية والموظفين الأمريكيين في خضم الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضافت بروس خلال حديثها في مؤتمر صحفي أن فريق العمل يهدف إلى المساعدة في ضمان حصول وزارة الخارجية والمواطنين الأمريكيين على المعلومات التي قد يحتاجون إليها.