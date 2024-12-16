الخارجية الأمريكية: تواصلنا مع هيئة تحرير الشام في سوريا أكثر من مرة خلال الأيام الماضية

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الحكومة الأمريكية تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة صحفية دورية إن الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس آب 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا.