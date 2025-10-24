الخارجية الأمريكية تعين دبلوماسيا مخضرما لقيادة مركز تنسيق بشأن غزة

القدس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها عينت يوم الجمعة الدبلوماسي المخضرم والسفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجين قائدا مدنيا لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

جاء هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، وتعهده بانضمام المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى نحو 200 جندي أمريكي هناك.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)