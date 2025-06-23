الخارجية الروسية تدعو إلى إنهاء “العدوان غير المبرر” على إيران

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(رويترز) – أصدرت وزارة الخارجية الروسية دعوة جديدة يوم الاثنين لوقف “تصعيد الصراع المسلح” و”الأعمال الاستفزازية” في الصراع بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.

وقالت الوزارة في بيان على تيليجرام “ندعو مجددا إلى وقف التصعيد المسلح ووقف الأعمال والخطابات الاستفزازية. من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، العودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية والامتثال للقانون الدولي”.

كما دعا البيان إلى الوقف الفوري “للعدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والمحاولات العلنية لتغيير النظام، والتعدي على سيادة الدول”.