الخطوط الجوية التركية تعلن طلبية لشراء 225 طائرة من شركة بوينغ

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية الجمعة أنها قامت بطلبية مؤكدة لشراء 225 طائرة من شركة بوينغ الأميركية غداة استقبال الرئيس التركي في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ العام 2019.

وتشمل الطلبية 150 طائرة تسلم بين العامين 2029 و2034 مع خيار شراء 75 أخرى على ما قالت الشركة في بيان من دون أن توضح قيمة الصفقة.

وقال الشركة في بيانها “قرر مجلس الإدارة شراء ما مجموعه 75 طائرة بي787-9 وبي787-10 من بوينغ مع 50 طائرة مؤكدة وخيار شراء 25 أخرى مع موعد تسليم بين 2029 و2034” فضلا عن “150 طائرة 737-8/10 ماكس من بينها 100 طائرة مؤكدة ومع خيار خمسين أخرى”.

وأشارت الشركة إلى وجود مفاوضات مع رولز رويس وجي إيه ايروسبايس للحصول على محركات وخدمات صيانة لمحركات” لطائرات بي-787.

وأكدت الشركة “نهدف من خلال هذه الطلبيات إلى تجهيز اسطولنا بالكامل بطائرات الجيل المقبل بحلول العام 2035 مع تعزيز الفاعلية ودعم نمو سنوي بنسبة 6 %”.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب لمدة ساعتين الخميس في البيت الأبيض. وهي الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى مقر الرئاسة الأميركية منذ العام 2019.

وامتنعت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عن استقبال اردوغان في البيت الأبيض.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية في كانون الأول/ديسمبر 2023 طلبية لشراء 355 طائرة من إيرباص المنافس الأوروبي الرئيسي لبوينغ.

اش/غ ر/غد