الخطوط القطرية: جميع ركاب الرحلات المحولة سافروا على رحلات جديدة خلال 24 ساعة

reuters_tickers

3دقائق

دبي (رويترز) – قالت الخطوط الجوية القطرية يوم الأربعاء إن جميع الركاب البالغ عددهم نحو 20 ألفا الذين كانوا على متن رحلات محولة ليل الاثنين بعد أن أطلقت إيران صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الدولة الخليجية تم وضعهم على رحلات جديدة خلال 24 ساعة.

شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدة العديد الجوية في الدوحة بعد انضمام الولايات المتحدة إلى هجمات إسرائيل على مواقع نووية إيرانية، مما هدد بمزيد من التصعيد للتوتر بالمنطقة قبل إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأجبر الهجوم قطر والكويت والبحرين على إغلاق مجالها الجوي مؤقتا، فيما أوقف مطارا دبي عملياتهما لفترة وجيزة.

وتسببت عمليات الإغلاق في تكدس آلاف المسافرين في مطار حمد الدولي بالدوحة، حيث اصطفوا لساعات وواجهوا تأخيرات طويلة وإلغاء رحلات.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير في رسالة مفتوحة نشرت على موقع الشركة “سافر جميع ركاب الرحلات المحولة، حوالي 20 ألف راكب، خلال 24 ساعة”.

وأضاف “استأنف أكثر من 11 ألف مسافر رحلاتهم خلال الصباح في 24 يونيو، بينما غادر الباقون خلال الليل والصباح في 25 يونيو. واليوم، لم يتبق أي مسافر عالق من الرحلات المحولة”.

وقال شاهد من رويترز إن حركة المرور في المطار يوم الأربعاء كانت منتظمة مع حدوث تأخيرات طفيفة وعدم وجود اكتظاظ.

وقال المير إنه في وقت الهجوم، اضطرت أكثر من 90 رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت متجهة للدوحة إلى “تغيير مسارها على الفور”، بينما كان هناك أكثر من 10 آلاف مسافر في مطار الدوحة بالفعل ينتظرون رحلاتهم.

وأضاف أن شركة الطيران، التي نقلت ما يزيد قليلا على 43 مليون مسافر خلال العام المنتهي في مارس آذار، قامت بتفعيل خطط استمرارية الأعمال وزادت طاقتها إلى الوجهات المقرر أن يسافر إليها أعداد كبيرة من الركاب العالقين، استجابة للاضطرابات التي أعقبت الهجوم.