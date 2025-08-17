The Swiss voice in the world since 1935
الخطوط الكندية تعلق استئناف رحلاتها مع استمرار إضراب مضيفيها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الخطوط الجوية الكندية تعليق استئناف رحلاتها الجوية الذي أُعلن عنه في وقت سابق الأحد بسبب استمرار إضراب مضيفاتها ومضيفيها. 

وقالت “إير كندا” على موقعها الإلكتروني إنها “علقت خطتها لاستئناف جزء من رحلاتها(…) بعدما أمر الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام مضيفيها، بشكل غير قانوني، بمخالفة توجيهات مجلس العلاقات الصناعية الكندي بالعودة إلى العمل”.

وكانت “إير كندا” أعلنت في وقت سابق الأحد استئناف رحلاتها تدريجا عقب تدخل الحكومة لإنهاء إضراب 10 آلاف من مضيفاتها ومضيفيها بدأ السبت ويُشلّ حركة أكبر شركة طيران في البلاد. 

وقالت “إير كندا” حينها في بيان إن مجلس العلاقات الصناعية الكندي “أمر إير كندا باستئناف عملياتها، وجميع أطقم الطيران في إير كندا وإير كندا روج (شركة الطيران المنخفضة الكلفة التابعة لها) بالعودة إلى العمل قبل الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (18,00 بتوقيت غرينتش) في 17 آب/أغسطس 2025”.

وأضرب مضيفو “إير كندا” عن العمل صباح السبت مطالبين بتحسين أجورهم.

وأدى الإضراب إلى إلغاء مئات الرحلات. 

وكان الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام الذي يمثلهم قد حذّر من أن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى تُجبرهم الحكومة على العودة إلى العمل.

وأضاف أن مطالب الاتحاد تتعلق بالحصول على بدل مالي مقابل ساعات العمل على الأرض وأثناء صعود المسافرين إلى الطائرات إذ انها غير مدفوعة الأجر حاليا، بالإضافة إلى زيادة الأجور.  

تُقل شركة طيران “إير كندا” 130 ألف مسافر يوميا، وتُسيّر رحلات مباشرة إلى 180 مدينة حول العالم.

