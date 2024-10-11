الخوف يسيطر على سكان بيروت بعد امتداد الضربات الإسرائيلية إلى وسط المدينة

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من أمينة إسماعيل وتيمور أزهري

بيروت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – لا يزال سكان منطقة وسط بيروت التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية أسقطت الكثير من القتلى والجرحى في حالة صدمة يوم الجمعة وسط الغبار والأنقاض والزجاج المهشم ويخشون أنه إذا تعرضت منطقتهم التي لم تكن مستهدفة من قبل للقصف فلن يبقى مكان آمن في لبنان.

وتستهدف حملة إسرائيل المتصاعدة في لبنان بشكل أساسي المناطق ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع في الشرق، حيث توجد معاقل جماعة حزب الله.

ومع ذلك، أصابت غارتان في وقت متأخر ليل الخميس منطقة البسطة الفوقا، وهي منطقة في بيروت تضم مباني سكنية امتلأت على مدى الأسبوعين الماضيين بالنازحين من المناطق التي تقصفها الضربات الإسرائيلية.

وقال اللبنانية هدى عدلي (51 عاما) “صار شي مخيف. بكرة الله أعلم وين رح يضربوا. نزلتي نزول بتخافي طلعتي طلوع بتخافي روحتي يمين بتخافي بتروحي شمال بتخافي وين بنروح؟”

وكانت تؤدي صلاة العشاء في منزلها يوم الخميس عندما انفجرت كرة من النار في المبنى المجاور لتتصاعد سحابة من الغبار حولها وتسود حالة من الفوضى.

وفي اليوم التالي، كان الزجاج المهشم والركام والملابس والحقائب تتناثر في الطريق وأخذ الناس يبحثون بين الحطام عن متعلقاتهم والصدمة تعلو وجوههم.

وتكدست السيارات فوق بعضها وقد انبعجت هياكلها أو تحطمت من شدة الانفجار، ووضع كثيرون الكمامات للوقاية من الغبار الذي لا يزال منتشرا بكثافة في الهواء.

* غارات

قالت السلطات الصحية اللبنانية إن الغارتين الجويتين الإسرائيليتين أسفرتا عن مقتل 22 شخصا وإصابة 117 آخرين. واستهدفتا مسؤولا في حزب الله لكن مصادر أمنية قالت إنه نجا.

وقال عامر الحلبي (55 عاما) الذي يسكن في المبنى نفسه التي تقطن فيه هدى إن الكثير من النازحين انتقلوا إلى حيهم ويخشون أن تستخدم إسرائيل مزاعم وجود أعضاء من حزب الله بينهم ذريعة لتوسيع ضرباتها.

وأضاف “هذه كلها أبنية سكنية يسكنها الناس من أكثر من 30 سنة. أين ضمائرهم عندما يقتلون 22 شخصا؟ من أجل ماذا؟ ما في أي إنسانية”.

وأشار الحلبي إلى أنه كان في منزله مع زوجته عندما وقعت الضربتان. وبعد دقائق قليلة، تناثرت الجثث في الشارع.

وقال وهو يقف أمام المبنى الذي يقيم فيه إن طائرة الاستطلاع الإسرائيلية التي تحلق فوق بيروت بشكل مستمر منذ أسابيع تهدف إلى “إجهاد أعصاب الناس”.

وأردف “مر على وجودها هنا أكثر من شهر. لم تغادر (الطائرة) الأجواء. لا يمكنك أن تأكل، لا يمكنك أن تشرب، لا يمكنك أن تنام، لا يمكنك أن تفعل أي شيء”.

وتسببت الضربتان في تدمير واجهات خمسة مبان على الأقل وتحطيم نوافذ مبان أخرى على طول الشارع. وفي إحدى البنايات، يمكن رؤية حطام غرفة معيشة. ولا تزال صور أفراد العائلة على الحائط وستارة حولها الغبار إلى اللون الرمادي تتدلى على أحد الجوانب.

وعلى بعد أمتار، وقفت أسرة أمام مبنى سكني تنقل حشايا وغسالة ملابس وغيرها من المتعلقات على ظهر شاحنة صغيرة.

وفر أفراد الأسرة من جنوب لبنان ولجأوا إلى حي البسطة الفوقا بحثا عن الأمان. والآن يتجهون إلى مدينة طرابلس في الشمال.