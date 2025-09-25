The Swiss voice in the world since 1935
أخبار
الدبلوماسية السويسرية

 وزير الخارجية السويسري: “الاعتراف بفلسطين أداة ضغط من الأفضل استخدامها لاحقًا”  

وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس.
وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس. Keystone / Peter Klaunzer

قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إن الوقت لم يحن بعد لاعتراف الحكومة السويسرية رسميًا بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ينسجم مع ثبات السياسة السويسرية، ويسمح لبرن بلعب دور مغاير للاتجاه السائد.

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
RTS

وأوضح كاسيس، في مقابلة مع قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) مساء الأربعاء، أن الحكومة درست مزايا وعيوب الاعتراف الرسمي بفلسطين. وأضاف أن سويسرا اعترفت ضمنيًا بفلسطين من خلال تبنيها حل الدولتين، وتابع: “السؤال ليس هل سنفعل ذلك، بل متى”.

وأكد الوزير أن “الاعتراف بفلسطين فعل رمزي وسياسي يمكن أن يمنح الأمل”، لكنه شدد على أن الأفضل الاحتفاظ بهذه الورقة إلى حين طرح خطة سلام على الطاولة، “حتى نتمكن من تقديم دافع قوي”.

ويرى كاسيس أن هذا الموقف يتيح لسويسرا القيام بدور مختلف، يتمثل في تهيئة الأجواء اللازمة لمثل هذه النقاشات. وأضاف: ” إذا أرادت سويسرا أن تكون مفيدة للعالم، فإن الخيار الأفضل هو ما تبنته الحكومة”.

ويأتي ذلك بينما اعترفت عدة دول، من بينها فرنسا، بدولة فلسطين خلال افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويُذكر أن نحو 150 دولة، أي ما يعادل ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة، اعترفت بالفعل بفلسطين، فيما لم تقدم سويسرا بعد على هذه الخطوة.

وفي نيويورك، جددت الرئيسة السويسرية الدورية هذا العام كارين كيلر-سوتر الموقف ذاته، مؤكدة أن “موقف سويسرا لطالما كان ثابتًا. لقد قلنا دائمًا إننا نؤيد حل الدولتين على أساس حدود عام 1967″، مشيرة إلى أن الاعتراف لا يمكن أن يتم إلا إذا تحققت شروط محددة.

وأضافت: “هناك شروط، مثل تمتع الشعب الفلسطيني بالاستقلال وحق تقرير المصير، وضمان أمن دولة إسرائيل، يجب أن تتحقق قبل الاعتراف بدولة مستقلة. وهذا أيضًا موقف البرلمان السويسري”.

أخبار

