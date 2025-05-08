الدفاع المدني في غزة: 75 في المئة من مركباتنا “توقفت” عن العمل لشح الوقود

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أكد الدفاع المدني في غزة الخميس أن 75 في المئة من مركباته “توقفت” عن العمل لشح الوقود، بعد إحكام إسرائيل حصارها على القطاع منذ الثاني من آذار/مارس الماضي.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب “75 في المئة من مركباتنا توقفت عن العمل لعدم توفر السولار لتشغيلها”.

وأضاف “نعاني عجزا كبيرا في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين في غزة”.

وفي حين حذرت منظمات الأمم المتحدة وعدة دول من “أزمة إنسانية” في قطاع غزة، تؤكد إسرائيل أن في غزة ما يكفي من طعام.

ويهدف الحصار الإسرائيلي للضغط على حماس لإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتقويض قدرات الحركة.

الأربعاء، حثّ أكثر من ثلاثين خبيرا مستقلا يتعاونون مع الأمم المتحدة على تحرك دولي “الآن” لمنع “القضاء” على الفلسطينيين في القطاع المحاصر. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات أيضا.

وقال الخبراء الذين يعملون بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في المنظمة، لكن لا يتكلّمون باسمها، إنّ “الخيار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء أو المشاركة في صياغة حل عادل”، وحثوا العالم على تجنّب “الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها”.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا اختُطفوا في ذلك اليوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

وقُتل ما لا يقل عن 52653 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب، بحسب حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس، بينهم 2545 قضوا منذ استئناف الحرب في 18 آذار/مارس الماضي بعد هدنة هشة استمرت لشهرين.

ستر-ها/غ ر