الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 31 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات

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أعلن الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن 31 فلسطينيا قتلوا الأربعاء بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات وسط القطاع.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إن “طواقمنا والمسعفين نقلوا 31 شهيدا على الأقل ونحو 200 إصابة إثر اطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية وطائرات الكواد كابتر (المسيرة) باتجاه آلاف المواطنين الذين تجمعوا قرب مفترق الشهداء (نتساريم)، وجسر وادي غزة” لافتا إلى أنهم “كانوا في طريقهم للحصول على مواد غذائية من مركز المساعدات الأمريكي” قرب جسر وادي غزة.

وأوضح بصل أنه تم نقل القتلى والمصابين إلى كل من مستشفى الشفاء في مدينة غزة والعودة في مخيم النصيرات.

واكد مدير عام مستشفى الشفاء الطبيب محمد أبو سليمة لفرانس برس أنه “وصل إلى مستشفى الشفاء 24 شهيدا و96 إصابة برصاص الاحتلال”.

من ناحيتها أكدت مستشفى العودة في بيان وصول سبعة قتلى وأكثر من 100 إصابة “من محيط مركز المساعدات قرب جسر وادي غزة”.

وممر نتساريم هو شريط يخضع لسيطرة عسكرية إسرائيلية ويمتد من حدود إسرائيل إلى البحر المتوسط ويفصل شمال القطاع عن بقية أراضيه.

وبين بصل أن الفلسطينيين بدأوا يتجمعون منذ ساعات الفجر الأولى موضحا أن الدبابات الإسرائيلية “أطلقت النار عدة مرات ثم حوالي الساعة 5,30 كثفت إطلاق النار بالتزامن مع إطلاق النار بكثافة من طائرات كواد كابتر باتجاه المواطنين”.

وأشار أن المسيرات الإسرائيلية “واصلت إطلاق النار على المواطنين الجوعى ما أوقع هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا والجرحى” مضيفا أنه “لا يزال مئات المواطنين في المناطق القريبة من نتساريم وجسر وادي غزة يحاولون الوصول إلى مركز المساعدات رغم أن الاحتلال يطلق النار بين وقت وأخر”.

وفي أحدث حصيلة بثتها الثلاثاء وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة قتل 54981 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023.

ولفتت الوزارة إلى أنه قتل ما لا يقل عن 4649 شخصا، منذ 18 آذار/مارس عندما انهارت هدنة هشة استمرت لشهرين بين حماس وإسرائيل.

وشنت إسرائيل حربا هي الأعنف على قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1218 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ع ز/لين