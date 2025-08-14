الدفاع المدني يعلن مقتل 17 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة

قتل 17 فلسطينيا الخميس في غارات جوية وبنيران الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، بحسب الدفاع المدني ومستشفيات في القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “17 شهيدا على الاقل جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم”.

واضاف “الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على حي الزيتون لليوم الرابع، هناك عدد كبير من الشهداء لا يمكننا الوصول لانتشالهم”.

وتابع “وصلتنا 28 مناشدة من المواطنين في هذه المنطقة منذ أمس (الاربعاء)، نقف عاجزين”.

وأكدت مرام كشكو التي تسكن في حي الزيتون تصاعد القصف خلال الأيام الأخيرة، وقالت “استشهد ابن أخي وزوجته وأطفالهما في القصف”.

واوضح بصل أن ثمانية مواطنين قتلوا إثر قصف إسرائيلي فجرا على منزل بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بينما قتل اثنان آخران في قصف لحي التفاح شرق المدينة.

وقتل مواطن آخر في قصف اسرائيلي استهدف شقة سكنية بجنوب مدينة غزة.

وأكد بصل “انتشال 6 شهداء من منتظري المساعدات وسط وجنوب قطاع غزة.

اندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل 61,776 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن رئيس الأركان إيال زامير وافق على “الفكرة المركزية” لخطة الهجوم على مدينة غزة، فيما تحدّثت حركة حماس عن “عمليات توغل” إسرائيلية في المدينة التي ترزح منذ أيام تحت قصف عنيف ومتواصل.

وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الجمعة خطة للسيطرة على مدينة غزة وللمرحلة المقبلة من الحرب في القطاع الفلسطيني. وتحدّثت تقارير عن خلافات بين رئيس أركان الجيش ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول الخطة.

