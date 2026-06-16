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الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على معسكر للداخلية في الرقة السورية

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القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) – أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكرا تابعا لوزارة الداخلية السورية في مدينة الرقة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن أمس.

وذكرت الوزارة أمس أن أحد موظيفها قتل خلال إحباط قواتها هجوما شنه مسلحان من تنظيم الدولة الإسلامية على مقر لقيادة قوات الأمن الداخلي في الرقة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

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