استطلاع: الأغلبية قد تؤيد تحديد عدد سكان سويسرا عند 10 ملايين نسمة

أغلبية تؤيد مبادرة «لا لسويسرا من أجل 10 ملايين»
الأغلبية تؤيد تحديد عدد سكان سويسرا عند 10 ملايين نسمة Keystone-SDA

قد تفوز مبادرة "لا لسويسرا بعشرة ملايين" التي طرحها حزب الشعب السويسري بأغلبية شعبية في التصويت القادم. ووفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة 20 دقيقة ومجموعة تاميديا يوم الأربعاء، يعتزم 52% من المستطلعة آراؤهم التصويت لصالح المبادرة في 14 يونيو المقبل.

في منتصف أبريل، كان 46 % من المستطلعين يعتزمون رفض مبادرة تحديد سقف عدد السكان، فيما لم يحسم 2% موقفهم بعد، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد  ليواس (Leewas) الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، أشار المعهد إلى وجود درجة من التقلّب في نوايا التصويت. ففي استطلاع سابق أُجري في مارس ، قال 45% إنهم سيصوتون بنعم مقابل 47% بلا. أما في نوفمبر الماضي، فقد بلغت نسبة المؤيدين 48% مقابل 41% من المعارضين، ولا يظهر أي اتجاه واضح.

وفي سياق متصل، يسود غموض تام بشأن الموضوع الثاني المطروح للتصويت، وهو الاستفتاء على إصلاح نظام الخدمة المدنية البديلة؛ إذ أظهرت النتائج أن 46% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون المشروع، مقابل 46% يعارضونه.

السياسة السويسرية

مبادرة “لا لسويسرا بعشرة ملايين” أمام اختبار التصويت الشعبي

تم نشر هذا المحتوى على في 14 يونيو المقبل، سيصوت الشعب السويسري على مبادرة «لا لسويسرا بعشرة ملايين نسمة!»، التي تهدف إلى الحد من الهجرة الأجنبية. وفيما يلي بعض الآثار المحتملة لهذه المبادرة.

