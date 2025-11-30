الناخبون السويسريون يرفضون بأغلبية ساحقة مقترحي ضريبة الميراث والخدمة المدنية

رفض الناخبون السويسريون مقترحي الخدمة المدنية الشاملة وضريبة الميراثات الكبرى بأغلبية واسعة، حيث عارض 84.1% الخدمة المدنية و78.3% ضريبة التركات الكبيرة. Keystone / Alessandro Della Valle

رفض الناخبون والناخبات في سويسرا، بأغلبية ساحقة، مقترحين يدعوان إلى فرض ضريبة على الميراثات الكبرى، وإلى إلزام جميع المواطنين والمواطنات بأداء شكل من أشكال الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للنتائج النهائية للتصويت الذي أُجري يوم الأحد.

9دقائق

وأظهرت النتائج النهائية أن 84.1% من الناخبين والناخبات عارضوا مقترح الخدمة المدنية الشاملة، فيما رفض 78.3% مبادرة فرض الضريبة على الميراث. وقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 43%، بينما رفضت جميع الكانتونات دون استثناء المقترحين.

تعرض مقترح توسيع الخدمة المدنية لتشمل جميع المواطنين والمواطمات لانتكاسة كبيرة، خاصة أن استطلاعًا أُجري قبل ستة أسابيع أظهر أن 48% من المشاركين فيه كانوا يؤيدونه. غير أن هذا الدعم تراجع إلى 32% قبل عشرة أيام فقط من موعد التصويت.

“الخدمة المدنية لا تزال ضمن أولويات النقاش العام”

وقالت نومي روتن، عضو لجنة مبادرة الخدمة المدنية، لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية

“المعركة لم تنتهِ – نحن مستمرون. فخورون لأننا أدرجنا مواضيع بالغة الأهمية ضمن النقاش الوطني”،

مشيرة إلى قضايا المساواة بين الجنسين، والمسؤولية المدنية، والأمن الوطني، التي سلّطت المبادرة الضوء عليها.

المبادرة التي حملت شعار “من أجل سويسرا ملتزمة”، دعت إلى إصلاح نظام الخدمة الإلزامية الحالي، الذي يقتصر على الرجال في الجيش، أو في الدفاع المدني، أو في الخدمة المدنية، وذلك عبر توسيعه ليشمل النساء، اللواتي يمكنهن حاليًا الالتحاق به طوعًا، وتوفير خيارات أوسع تتعلق بخدمة المجتمع، كحماية البيئة ومساعدة الفئات الهشة. أما المواطنون السويسريون المقيمون في الخارج، فكان من المزمع أن تبقى مشاركتهم اختيارية، على غرار ما هو معمول به في الخدمة العسكرية.

ورأت روتن أن الفكرة ربما “سابقة لزمانها”، مضيفة:

“المشاريع المجتمعية الكبرى تتطلب في الغالب أكثر من محاولة واحدة قبل أن تُقبل شعبيًا – خذوا مثالًا حق النساء في التصويت. لذلك، فإن فكرة الخدمة المدنية لم تُدفن بعد”.

من جهته، قال لوكاس غولدر من معهد gfs.bern إن الدعم للمبادرة بدأ يتآكل تدريجيًا في الأسابيع الأخيرة، موضحًا أن بعض المؤيدين في حزب الخضر الليبرالي والحزب الليبرالي الراديكالي غيّروا موقفهم مع تزايد التساؤلات حول نقاط الضعف في المقترح.

ورغم أن أنصار المبادرة اعتبروها وسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتقوية التماسك المجتمعي، وتحفيز المشاركة المدنية، إلا أن هذه الحجج لم تكن كافية لإقناع الناخبين، الذين عبّروا أيضًا عن قلقهم من التكاليف الإدارية الباهظة التي قد تترتب على المشروع.

“تكلفة بلا طائل”

وقالت النائبة أندريا غمور من حزب الوسط لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية:

“الأمر لا يتعلق بالخوف من الجديد، بل بتكلفة ضخمة دون فائدة ملموسة. النساء يقمن أصلًا بمعظم مهام الرعاية في المجتمع، وهذه الخدمة كانت ستُثير أسئلة أكثر مما تجيب عنها”.

بالنسبة للنساء في سويسرا، فإن الخدمة العسكرية في سويسرا طوعية في الوقت الحالي؛ وتحرص السلطات على زيادة الأعداد. Keystone / Gaetan Bally

ورحبت جمعية سويسرا دون جيش بنتيجة التصويت، مؤكدًا استمراره في معارضة أي مساعٍ لزيادة عدد المنتسبين إلى الجيش. وكان مؤيدو المبادرة قد اعتبروا أنها ستُسهم في توفير ما يكفي من الأفراد للدفاع المدني والجيش، في ظل توقعات بنقص في الأطر المؤهلة بحلول عام 2029.

رغم الهزيمة، أعلنت لجنة المبادرة أنها ستواصل طعنها في الوثائق الرسمية التي أرسلتها الحكومة الفدرالية إلى الناخبين، قائلة إن المعلومات المتوفرة لم تكن “موضوعية أو كاملة أو متوازنة بالشكل الذي يُمكّن المواطنين من تكوين رأي واعٍ وغير مشوّه”.

رفض واسع لمبادرة فرض ضريبة على الميراثات الكبرى

تكبّد مؤيدو مبادرة فرض ضريبة اتحادية على الميراثات الكبيرة هزيمة أكبر من المتوقع، حيث رفضها 78.3% من الناخبين والناخبات، وهي نسبة أعلى من تلك التي أطاحت بمبادرة مشابهة قبل عشر سنوات (71%). ولم يُصوّت أي كانتون لصالحها هذه المرة أيضًا.

المبادرة، التي قدمها جناح الشبيبة في الحزب الاشتراكي، كانت تهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 50% على التركات التي تتجاوز 50 مليون فرنك سويسري (نحو 61.8 مليون دولار أمريكي)، على أن تُخصص عائدات الضريبة لتمويل مشاريع مناخية.

لكن الحكومة الفدرالية، وغالبية الأحزاب السياسية ومعسكر معارض قوي التمويل، حذّروا من أن المبادرة ستدفع الأثرياء إلى مغادرة البلاد، وتُلحق ضررًا بالشركات العائلية التي قد تجد صعوبة في دفع الضريبة.

مخاوف اقتصادية

وقال بنيامين موليمان، الرئيس المشارك للحزب الليبرالي الراديكالي، إن الحملة نجحت في إقناع الناخبين بأن المبادرة كانت ستقود إلى “تقويض الاقتصاد والازدهار في سويسرا”، فضلًا عن خسائر كبيرة في فرص العمل.

وأضاف أن اتساع الفجوة في توزيع الثروة لا يُغيّر من حقيقة أن مستويات المعيشة تحسّنت عمومًا في جميع الفئات في البلاد.

من جانبها، رأت مونيكا رول، مديرة رابطة الشركات السويسرية (economiesuisse) أن نتيجة التصويت تُعدّ “إشارة دعم قوية للشركات العائلية”، مضيفة أن فشل مبادرة مماثلة عام 2015 كان ينبغي أن يكون كافيًا لإظهار أن “الناخبين السويسريين لا يريدون ضريبة ميراث على المستوى الفدرالي”.

انتقادات من اليسار: “الأفكار الجيدة تحتاج إلى وقت”

من جهتهم، أقرّ مؤيدو المبادرة بالهزيمة، لكنهم اعتبروا أن الحملة المعارضة ركّزت على “تشويه الحقائق” بدلًا من مناقشة جوهر المقترح، خصوصًا في شقه البيئي. وكانت ميريام هوستتمان، رئيسة جناح الشبيبة في الحزب الاشتراكي، قد انتقدت ظهور أثرياء في وسائل الإعلام يهددون بمغادرة البلاد للتهرّب من الضريبة، ووصفت ذلك بأنه “حملة تخويف”.

وقال سيدريك فيرموت، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي :

“الأفكار الجيدة تحتاج إلى وقت”. وأضاف أن مكافحة التفاوت الاقتصادي تظل من القضايا الجوهرية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في مجالات مثل التأمين الصحي، مضيفًا: “ربما لم يلقَ هذا المقترح تحديدًا قبولًا شعبيًا، لكننا سنقدم بديلاً أفضل في المستقبل”.

جدير بالذكر أن هذا التصويت ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن رُفضت مبادرة عام 2021 لفرض ضريبة على أرباح رأس المال، وكذلك محاولة عام 2015 لفرض ضريبة ميراث على المستوى الوطني. وكما في السابق، أدّت المخاوف من فقدان الوظائف والتأثيرات السلبية على بيئة الأعمال إلى إسقاط تلك المبادرات.

تحرير: ريتو غيزي فون فارتبورغ

ترجمة من الإنجليزية بدعم من أدوات الذكاء الاصطناعي: مي المهدي

ترجمة من الإنجليزية بدعم من أدوات الذكاء الاصطناعي: مي المهدي

