“الذكاء الاصطناعي سيُعيد تعريف وظيفة الكوادر الهندسية”

بيير باكيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيورال كونسيبت (Neural Concept) السويسريّة. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

يقول بيير باكيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويسريّة ناشئة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إن تقنيات الشركة قادرة على تقليص الوقت اللازم لتصميم طراز جديد من السيارات، وإطلاقه في السوق إلى النصف.

تأسست شركة نيورال كونسيبت (Neural Concept) في عام 2018، وتتركَّز أنشطتها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع صناعة السيارات بشكل رئيسي. وحاليًّا، يعمل نحو 80 موظفًا وموظفة في فروع الشركة، في لوزان، ونيويورك، وميونيخ.

وتتعاون الشركة مع حوالي 60 عميلًا، وقد نجحت في بناء سمعة قوية في عالم سباقات الفورمولا 1.

التقت سويس إنفو (Swissinfo.ch) مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، بيير باكيه، في مقرّها في مجمَّع الابتكار التابع للمعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL). وأجرت معه هذه المقابلة.

سويس إنفو: هل يمكن أن تشرح لنا، بباسطة، ما تقوم به شركة نيورال كونسيبت؟

بيير باكيه: تؤدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي نطوّرها، وظيفة مساعد، أو شريك للمهندسين.ات. وهكذا، تتيح تطوير المنتجات بسرعة أكبر، وتنفيذ عدد أكبر من التجارِب في وقت محدد، والاستفادة من المقترحات المؤتمتة. ففي صناعة السيارات مثلًا، يمكن لتقنيتنا اختصار نصف الوقت اللازم لتصميم طراز جديد، وإطلاقه في السوق.

لذلك، نتوّقع إعادة تعريف تطبيقاتنا في الذكاء الاصطناعي وظيفة المهندس.ة، دون استبدالهما. لكن، يكمن التحدي في بناء علاقة تكاملية حقيقية بين الإبداع البشري، وقوة الذكاء الاصطناعي التحليليّة.

ما الأثر الذي تُحدثه شركة نيورال كونسيبت في التوظيف لدى عملائكم، خصوصًا في قطاعي السيارات والطيران؟

هذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى عملائنا. فالذكاء الاصطناعي يولّد مكاسب كبيرة في الكفاءة؛ إذ يُمكِّن بعض الشركات من تطوير عدد أكبر من المنتجات بنفس العدد، أو حتى بعدد أكبر، من المهندسين.ات. بينما قد تختار شركات أخرى إنتاج الحجم نفسه بعدد أقل من الطاقات البشرية.

هل سيلزم تغيير برامج تدريب المهندسين.ات للتكيّف مع هذه الحقائق الجديدة؟

بكلّ تأكيد. تتطوّر أدوات الهندسة باستمرار. ولذلك، سيتعيّن على البرامج الأكاديمية التكيُّف معها بسرعة أكبر، وبصورة أعمق مقارنة بما حدث عند إدخال أدوات التصميم، والمحاكاة بمساعدة الحاسوب.

ستعيد تطبيقاتنا في الذكاء الاصطناعي تعريف وظيفة المهندس.ة، دون استبدالهما Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

النظام التعليمي في سويسرا ديمقراطي جدّا، أمَّا في فرنسا، فيتميَّز بدرجة كبيرة من النخبوية، كما هو الحال في مؤسسات كمدرسة الفنون التطبيقية في باريس، التي تخرّجتَ منها. فهل أثّر التدريب الهندسي الذي تلقيته في فرنسا في طريقة عملك؟

يمكّن التعليم الصارم في مدرسة الفنون التطبيقية بباريس، ويشمل سنتين من الدروس التحضيرية، الطلبة من التفوّق في الرياضيات، والفيزياء، ومجالات تقنية أخرى. وترافق هذه الكفاءات الطلبة مدى الحياة، بفضل الانضباط الفكري المُكتسب هناك. ثم تشكّل صعوبة الالتحاق بهذه المدرسة ميزة فارقة. وقد أسهم ذلك في الفوز بعقودنا الأولى مع مجموعات كبرى، كإيرباص وسافران. علاوة على ذلك، عززت هذه المؤهلات جهودنا الأولى في جمع التمويل. وعلى الجانب السلبي، تقلل النخبوية في فرنسا من قيمة التدريب العملي، بينما يُعدّ أحد أبرز نقاط القوة في النظام السويسري.

كيف تؤثر قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي، السويسرية أو الأجنبية، في عملك؟

يشمل مصطلح الذكاء الاصطناعي مجالات كثيرة جدًّا. لذلك، تكون أي محاولة لتنظيمه أكثر تعقيدًا. أمّا في حالتنا، فلا توجد تشريعات نافذة تؤثر مباشرة في عملنا.

مع ذلك، تؤيد فرض ضوابط، لا سيَّما لحماية البيانات، وضمان مراعاة حلول الذكاء الاصطناعي للضوابط الأخلاقية؟

كمواطن، أود رؤية الحكومات تبادر باتخاذ تدابير للحد من المخاطر الوجودية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. رغم أنّ هذه المخاطر لا تزال نظرية في الوقت الراهن، فهي خطيرة بما يكفي لدعوة القلق. أفكر خصوصًا في خطر ظهور الذكاء الفائق الذي قد يخرج عن السيطرة، أو يُستخدم لمصالح خاصة تتعارض مع مصالح البشرية. لذلك، أرى التنظيمَ أمرًا ضروريًّا، من خلال إجراءات مماثلة لتلك المنظِّمة للأسلحة النووية. ومن الممكن لسويسرا القيام بدور فاعل في هذا المجال، على الساحة الدولية.

يقع مكتب نيورال كونسيبت في مجمَّع الابتكار، التابع للمعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL). Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

كيف تستقطب الشركة عملاء جدد؟ وما هي الشركات المرجعية لكم في سويسرا؟

نعتمد مزيجًا من الأساليب، تشمل العمل المباشر من مقرنا في لوزان، وتطوير المبيعات عبر فروعنا في نيويورك وميونيخ، والمشاركة في معارض، كمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، والتعاون مع شركات توزيع، مثل شركة سايبرنت (Cybernet) اليابانية. وحاليًا، لدينا 60 شركة عميلة، من بينها سافران، وجنرال إلكتريك، وسوبارو، وجنرال موتورز، بالإضافة إلى أربعة فرق فورمولا 1. ونركّز نشاطنا على قطاعات السيارات، والإلكترونيات الدقيقة، والطيران، والطاقة.

أمَّا في سويسرا، فليس لدينا عملاء حتى الآن، رغم أنّ شركتي آي بي بي ( ABB)، وبيلاتوس تبدوان واعدتين. وفي بلد صغير، كسويسرا، من الطبيعي توجُّهنا في البداية إلى السوق الدولية.

ما هي أهم الشركات المنافسة لنيورال كونسيبت؟

تشهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية طفرة كبيرة اليوم، وتتعدَّد المقاربات. لكن نيورال كونسيبت متقدمة في هذا المجال إلى حد يصعُب معه تحديد شركة منافسة تقدم منتجًا مشابهًا أو خدمة مماثلة. فحلولنا مكمِّلة لبرامج التصميم الهندسي، والتحليل بمساعدة الحاسوب، التي تطوّرها شركات كبرى مثل داسو سيستيم (Dassault Systèmes) الفرنسية، وسيمنز (Siemens)، وأنسيس (Ansys)، وهي شركة أمريكية متخصصة في المحاكاة الهندسية. ورغم قدرة هذه الشركات على إضافة ميزات افتراضية إلى منتجاتها، فإنها لا تستطيع مجاراتنا في إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كيف تضمن نيورال كونسيبت قابلية توسيع نطاق منتجاتها؟

تقوم استراتيجيتنا على تطوير أكبر عدد ممكن من الأدوات القابلة لإعادة الاستخدام. وقد أسسنا هيكليتنا على ثلاث طبقات؛ قاعدة من الخوارزميات الأساسية، ومنصات معيارية لتطبيقات مختلفة، وواجهات قابلة للتخصيص لكل عميل.

جمعت الشركة 38 مليون فرنك سويسري في ثلاث جولات تمويل. ما هي الخطوة التالية؟

أولويتنا المباشرة هي الحفاظ على ريادتنا التكنولوجية، وتعزيزها. ونسعى إلى الاستمرار في تطوير أفضل المنتجات لتلبية احتياجات عملائنا، ودعم نمو مبيعاتنا. فما زلنا في المراحل الأولى من مسارنا. وإذا واصلنا التقدّم على هذا النحو، ستبقى جميع الخيارات مفتوحة أمامنا؛ طرح الشركة في البورصة، أو الحفاظ على استقلاليتنا، أو بيع الشركة لمجموعة كبرى.

حاليًّا، لدى نيورال كونسيبت فريق يضم 80 موظفًا وموظفة. ما هي توقعاتك لحجم القوة العاملة في الشركة مستقبلًا؟

نواصل التوظيف بنشاط، لا سيَّما في مجالات تطوير المنتجات. وستظل فرق البحث والتطوير متمركزة في سويسرا، لتعظيم فرص التبادل. بينما سنعمل على بناء فريق المبيعات في الخارج، خصوصًا في الولايات المتحدة، وألمانيا. كما نخطط للتوظيف في اليابان، وكوريا. ونسعى إلى مضاعفة حجم قوتنا العاملة، على المدى المتوسط.

يستهلك الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من الطاقة. ماذا عن بصمة نيورال كونسيبت البيئية؟

طموحنا هو أن نقدِّم للكوادر الهندسية والبحثية أدوات مساعدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، لمساعدتها في إيجاد حلول تكنولوجية لأزمة الطاقة، وبالتالي للأزمة البيئية التي نواجهها. بعبارة أخرى، فالاعتبارات البيئية أحد الدوافع الرئيسية لأعمالنا.

مؤخرًا، وضع المنتدى الاقتصادي العالمي نيورال كونسيبت ضمن قائمة “أفضل 100 شركة تكنولوجية رائدة”. ماذا يعني هذا التصنيف بالنسبة بالنسبة إليكم؟

نرغب في الإسهام بشكل إيجابي في تطوير قطاعنا، وبناء شبكة علاقات مفيدة، بما في ذلك على المستوى التجاري. هذا الاعتراف سيعزز من صورتنا ومصداقيتنا لدى العملاء والجهات المستثمرة، على حد سواء.

نخطط للتوظيف في مكاتب في اليابان وكوريا، ونسعى إلى مضاعفة حجم قوتنا العاملة على المدى المتوسط. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

هل ترى أن سويسرا مكان مناسب لبناء شركة في مجال الذكاء الاصطناعي، كنيورال كونسيبت؟

نعم، لا سيًّما بالنسبة إلى شركة منبثقة عن المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان. فقد كان الانتقال من البيئة الجامعية سلسًا. والمنطقة مثالية لاستقطاب مهندسين.ات مؤهلين.ات. وعلاوة على ذلك، لا يوجد عدد كبير من الشركات المنافسة على استقطاب المهارات. لكن في مراحل النمو المتقدمة، هناك نقص في عدد الجهات الاستثمارية المحلية الكبرى، مقارنةً بلندن أو نيويورك، إلى جانب صعوبة في استقطاب مواهب طموحة، وخبيرة في إدارة المبيعات. ولهذا، يحقّق لنا وجودنا في ميونيخ، ونيويورك ميزة كبيرة اليوم.

كيف ينظر الآخرون في مجال عملكم إلى كونكم شركة سويسريّة؟

كوننا شركة ناشئة منبثقة عن المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان، منحنا مصداقية تقنية في البداية. لكن لا ينبغي ركوننا إلى ذلك وحده. فبوجه عام، يرى الآخرون موثوقيّة الشركات السويسرية، وجديّتها، وتبنيها نهجًا إنسانيًا. كما يمنح حياد سويسرا ميزة إضافية، خاصة للعملاء في القطاعات الخاضعة لتنظيم صارم مثل الطيران، والفضاء، والطاقة، والدفاع. وإلى جانب ذلك، يزداد الاعتراف الدولي بسويسرا بصفتها “أمة التكنولوجيا العميقة “. وهو توصيف مشروع، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه مراكز في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل زيورخ، محتضنةِ شركات مثل أوبن أي آي (OpenAI)، وإنفيديا (Nvidia)، وأنثروبيك (Anthropic)، وديب جَج (Deep-Judge)، وغيرها، ولوزان محتضنةِ شركات مثل آيزومورفيك (Isomorphic)، ونيورال كونسيبت.

هل تأثرت نيورال كونسيبت بالقضايا الجيوسياسية الراهنة، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية أو العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي؟

لا تؤثّر الرسوم الجمركية الأمريكية في خدماتنا بشكل مباشر. لكنها تؤثر مباشرة في عملائنا، لا سيَّما شركات صناعة السيارات. أمَّا العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، فلا تأثير لها في عملنا في الوقت الراهن.

تحرير: فرجيني مانغين

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

