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الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان في أبوظبي العلاقات الأخوية

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما في أبوظبي “العلاقات الأخوية” وسبل تعزيز التعاون بين بلديهما، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ الزعيمين الخليجيين بحثا “لعلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين”.

كما استعرضا “عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها”، بحسب المصدر نفسه.

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