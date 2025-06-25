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الرئيس الإماراتي ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة

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رحّب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء الإثنين.

وأعرب الشيخ محمد عن أمله في أن “يشكل الاتفاق أساساً لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط”.

وشدد على “أهمية توفير أسباب نجاح الاتفاق لما فيه الخير لجميع دول المنطقة وشعوبها”.

وجدّد الشيخ محمد “موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم كل ما يصب في مسار السلام والأمن الإقليميين”.

هت/الح

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