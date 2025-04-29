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الرئيس الإماراتي يبحث مع الحاكمة العامة للكومونولث أستراليا تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحاكمة العامة للكومونولث أستراليا سام موستين التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدولة فرص تنمية العلاقات بين البلدين في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ اللقاء جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي.

واستعرض الجانبان “القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ودعم مسار السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة”.

وأكد الشيخ محمد خلال اللقاء أن “احتفاء دولة الإمارات وأستراليا العام الجاري بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1975 يعد مناسبة لتأكيد الحرص المتبادل على مزيد من العمل لتنمية هذه العلاقات بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين”.

وأشار إلى أن بلاده حريصة على “دفعها إلى الأمام واستثمار الفرص المتاحة فيها خاصة في مجالات اقتصاد المستقبل والتجارة والاستثمار والاستدامة والثقافة والتعليم والأمن الغذائي والتكنولوجيا”.

هت

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