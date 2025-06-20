الرئيس الإماراتي يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء كندا

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة خطية إلى رئيس وزراء كندا مارك كارني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

سلم الرسالة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى لقائه كارني، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة الكندية أوتاوا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبي البلدين، بحسب الوكالة.

كما ناقش المسؤولان “مسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم”.

وأكد الشيخ عبدالله أن “دولة الإمارات وكندا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة وشراكة متنامية تقوم على أسس من التعاون المثمر والبناء”.

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