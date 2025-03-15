الرئيس الإماراتي يهنئ رئيس وزراء كندا الجديد بمناسبة توليه منصبه

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى مارك كارني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في كندا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وتولى كارني منصبه رئيسا لوزراء كندا الجمعة إثر حفل أدّى خلاله اليمين الدستورية أمام الحاكمة العامة، ممثّلة رئيس الدولة، العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث.

وكارني (59 عاما) هو محافظ سابق للبنك المركزي وحديث العهد في السياسة وقد انتخب الأحد بأغلبية ساحقة زعيما للحزب الليبرالي خلفا لجاستن ترودو الذي أعلن استقالته في مطلع كانون الثاني/يناير بعد ما يقرب من عشر سنوات قضاها في السلطة.

هت/كام