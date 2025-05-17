الرئيس الإيراني: ترامب يتحدث عن السلام والتهديد في آن واحد

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(رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن السلام والتهديدات في آن واحد.

وتساءل “أيهما نصدق؟”، مضيفا خلال حدث بحري في طهران “من جهة، يتحدث عن السلام، ومن جهة أخرى، يهدد بأحدث وسائل القتل الجماعي”.

وأكد أن طهران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى التهديدات قائلا “نحن لا نسعى إلى الحرب”.

وقال ترامب يوم الجمعة إن إيران تلقت مقترحا أمريكيا بشأن برنامجها النووي وتعلم أنها بحاجة إلى التحرك بسرعة لحل النزاع المستمر منذ عقود.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرته الإمارات يوم الجمعة، وفقا لتسجيل صوتي للتصريحات “الأمر الأكثر أهمية هو أنهم يعرفون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا سيحدث أمر سيء”.

ومع ذلك، ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع إكس أن طهران لم تتلقَ أي اقتراح أمريكي.

وأضاف “لا يوجد تصور تتخلى فيه إيران عن حقها الذي اكتسبته بشق الأنفس في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية”.

وقال بزشكيان إن إيران “لن تتراجع عن حقوقنا المشروعة”.

وتابع “لأننا نرفض الرضوخ للترهيب، يقولون إننا مصدر عدم الاستقرار في المنطقة”.

واختتمت الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عمان الأحد الماضي. ولم يُحدد موعد بعد لجولة جديدة.