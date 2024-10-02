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الرئيس الإيراني يتعهد بـ”رد أقسى” في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي

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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من العاصمة القطرية الأربعاء أن بلاده “لا تتطلع” إلى الحرب، لكنه تعهد في الوقت نفسه برد “أقسى” في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على الدولة العبرية الثلاثاء.

وفي زيارته الأولى إلى الدوحة، قال بزشكيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني “إذا أرادت (إسرائيل) الردّ فسنرد بشكل أقسى، هذا ما تلتزم به الجمهورية الإسلامية”.

وشنت إيران الثلاثاء هجوما صاروخيا على اسرائيل، قالت إنه انتقاما لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في تموز/يوليو في طهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهما حليفا طهران وينضويان في “محور المقاومة”.

وقال بزشكيان في هذا الصدد إن إسرائيل “هي التي تجبرنا على الرد”، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده “لا تتطلع” إلى الحرب.

وأضاف “نتطلع للسلام والهدوء. طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات”، لكن “إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة”.

واعتبر أن “زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوروبيين والولايات المتحدة”.

من جهته، أكد أمير قطر أن “العدوان المستمر على لبنان (…) يضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية، وهو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة”.

وشدد آل ثاني على أن “الوساطة خيارنا الاستراتيجي، وسنواصل مساعينا لوقف الحرب في قطاع غزة”، داعيا “المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإيقاف عدوانها على غزة”.

ع ش/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية