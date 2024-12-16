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الرئيس المصري وعاهل الأردن يؤكدان أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا

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القاهرة (رويترز) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين على أهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي أي طرف في سوريا.

وشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها وعلى أهمية دعم الدولة السورية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاء هذا خلال استقبال السيسي يوم الاثنين لعاهل الأردن.

ومصر والأردن عضوان في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا التي تضم أيضا السعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية.

وتطرق الجانبان إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية وأكدا “على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط”.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنهما “أكدا في هذا الصدد الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومحاولات القضاء على حل الدولتين أو المماطلة في التوصل إليه”.

وفيما يتعلق بلبنان، أبدى السيسي والملك عبد الله ترحيبهما باتفاق وقف إطلاق النار وحثا جميع الأطراف على التحلي “بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة”.

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