الرئيس المصري يصدر قرارا بالعفو عن الناشط علاء عبد الفتاح

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين قرارا بالعفو عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح الذي قضى الجزء الأكبر من العقد الماضي داخل السجون المصرية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية أن القرار ينص على “العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان”.

ويضم قرار العفو ستة أشخاص بينهم عبد الفتاح الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية. 

كان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان قدم للرئاسة المصرية طلبا بالعفو عن عبد الفتاح وآخرين بداية الشهر الجاري على خلفية معاناة عائلاتهم ظروفا “إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم”. وطلب المجلس من السيسي استخدام “حق العفو الرئاسي”.

وردا على طلب المجلس وجّه السيسي “الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم”، بحسب المجلس.

أوقِف عبد الفتاح البالغ 43 عاما في العام 2019 وحُكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات لإدانته بنشر “أخبار كاذبة” بعد مشاركته منشورا على فيسبوك حول عنف الشرطة. لكن لم يُطلق سراحه بعدما قضى خمس سنوات في السجن.

طلبت الحكومة الانكليزية من السلطات المصرية مرارا إطلاق سراح عبد الفتاح، كما وصفت الأمم المتحدة استمرار حبسه بالتعسفي وطالبت بالإفراج عنه.

في تموز/يوليو، أمرت محكمة جنايات القاهرة بشطب اسم عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية “استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرارية عبد الفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية”.

ورفع القرار قيودا عدة بما في ذلك تجميد الأصول والمنع من السفر.

بور-لم/ص ك

