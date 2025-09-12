السجن 27 عاما لبولسونارو بتهمة النخطيط لانقلاب وواشنطن تتوعّد

afp_tickers

2دقائق

قضت المحكمة العليا البرازيلية الخميس بسجن الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، في حُكم سارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتنديد به والتوعّد بالردّ عليه.

وصدر الحكم على بولسونارو البالغ من العمر 70 عاما بعد أن صوّت أربعة من قضاة المحكمة الخمسة لصالح إدانته بتهمة التخطيط للإطاحة بمنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.

وسارع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى توعّد برازيليا بإجراءات انتقامية، مؤكّدا أنّ الولايات المتحدة “ستردّ بما يتناسب” مع هذا الحكم “الظالم”.

وبأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، أدانت المحكمة العليا بولسونارو البالغ 70 عاما وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر.

وبموجب الحكم فقد أُدين الرئيس السابق (2019-2022) بتزعم “منظمة إجرامية” تآمرت لضمان “بقائه الاستبدادي في السلطة” بعد هزيمته أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات 2022.

وسرعان ما ندّد بالحكم فلافيو بولسونارو، الابن البكر للرئيس السابق، مؤكدا على منصّة إكس أنّ المسؤولين البرازيليين “يسمّون هذه محاكمة بينما كان الجميع يعرف النتيجة حتى قبل أن تبدأ”.

وبولسونارو الممنوع أساسا من الترشّح للانتخابات حتى 2030 والموضوع قيد الإقامة الجبرية في برازيليا منذ مطلع آب/أغسطس للاشتباه في عرقلته سير محاكمته، لم يحضر جلساتها لدواع صحية، بحسب وكلاء الدفاع عنه.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس الرئيس السابق صباح الخميس في حديقة منزله وقد ارتدى قميص بولو أخضر وسروالا داكنا وكان برفقة أحد أقاربه.

رس/بم