السجن 37 شهرا لمحلل سابق في “سي آي إيه” سرّب وثائق بشأن ضربة إسرائيلية

afp_tickers

3دقائق

قضت محكمة أميركية الأربعاء بالسجن 37 شهرا لمحلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) سرّب وثائق استخباراتية أميركية بالغة السرية بشأن خطط عسكرية إسرائيلية لشن ضربة على إيران، حسبما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) اعتقل آصف رحمن (34 عاما) الذي عمل لدى سي آي إيه منذ 2016 وكان يحمل تصريحا أمنيا عالي المستوى، في كمبوديا في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي كانون الثاني/يناير أقرّ رحمن أمام محكمة فدرالية في فيرجينيا بالذنب بتهمتين تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني ونقلها.

وكان يواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

أطلقت إيران في الأول من تشرين الأول/أكتوبر قرابة 200 صاروخ بالستي على إسرائيل ردا على مقتل قيادات بارزة في حركة حماس وحزب الله المدعومين من طهران.

وردت إسرائيل بضربات على أهداف عسكرية في إيران في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب وثائق المحكمة، قام رحمن في 17 تشرين الأول/أكتوبر بطباعة وثيقتين بالغتي السرية “تتعلقان بحليف أجنبي للولايات المتحدة وخططه الحركية ضد خصم أجنبي”.

وقام رحمن بتصوير الوثيقتين واستخدم برنامجا معلوماتيا لتعديل صور “في محاولة لإخفاء مصدرهما وحذف نشاطه”، وفق الملف القضائي.

ثم أرسل الوثيقتين إلى “أفراد كان يعلم أنهم غير مؤهلين لاستلامهما” قبل تمزيقهما في مكان عمله.

وتصف الوثيقتان اللتان نُشرتا على تلغرام عبر حساب يُدعى “ميدل إيست سبكتيتور”، الاستعدادات الإسرائيلية لضربة محتملة على إيران لكنهما لا تحددان أي أهداف فعلية.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تتحدث الوثيقتان اللتان أعدتها وكالة “جيوسبايشال إنلتجنس” الأميركية الوطنية، عن تدريبات جوية وتحركات أسلحة في مطار إسرائيلي.

ودفع هذا التسريب المسؤولين الإسرائيليين إلى تأجيل ضربتهم الانتقامية.

كل/غد/الح