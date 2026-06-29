السلطات العراقية تضبط أكثر من 14 مليون دولار في إطار حملة توقيف متهمين بالفساد

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أعلن القضاء العراقي ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار تحقيقات أولية مع مسؤول نفطي أوقف ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت نوابا ومسؤولين منذ فجر الأحد.

وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي الأحد، في إطار عملية أطلقت عليها السلطات اسم “صولة الفجر” وأوقف بموجبها مسؤولون متهمون بالفساد ولا تزال مستمرة في بغداد ومحافظات أخرى.

وأورد مجلس القضاء الأعلى في بيان مساء الاثنين، أن “التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي” أي ما يعادل مجموعه أكثر من 14 مليون دولار، “فضلا عن ضبط عدد من العقارات”.

وأشار إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة”.

وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمة القوات الأمنية العراقية لمقرات ومنازل سياسيين في بغداد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى الأحد أنه تم “اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد” بينهم البهادلي و12 نائبا على الأقلّ.

غير أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن عملية “صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما، فيما يجري تعقّب آخرين”.

وأشار إلى أن “الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال”.

وتأتي التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في منتصف تموز/يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد.

ويعاني العراق الذي بدأ يتعافى مؤخرا من نزاعات استمرّت لعقود، من سوء الإدارة العامة، وغالبا ما يتعهد فيه رؤساء الحكومات بمكافحة الفساد المنتشر على نطاق واسع.

ونادرا ما تستهدف العقوبات في قضايا الفساد قمة الهرم وكبار الفاسدين في العراق، إنّما تطال عادة المستويات المتوسطة في الدولة.

كبج/ناش