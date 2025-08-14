السودان يشهد أسوأ تفش للكوليرا منذ سنوات ووفاة 40 شخصا على الأقل في أسبوع

afp_tickers

5دقائق

لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم في إقليم دارفور غربي السودان، في ظل أسوأ تفشّ للكوليرا منذ سنوات في البلاد التي تشهد حربا مستمرة منذ أكثر من عامين، حسبما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الخميس.

وقالت المنظمة في بيان “بالإضافة إلى حرب شاملة، يعاني سكان السودان الآن أسوأ تفشٍّ للكوليرا تشهده البلاد منذ سنوات”.

وأضافت “في منطقة دارفور وحدها، عالجت فرق أطباء بلا حدود أكثر من 2300 مريض، وسجّلت 40 وفاة خلال الأسبوع الماضي”.

والكوليرا هي عدوى حادة تسبّب الإسهال وتنجم عن استهلاك الأطعمة أو المياه الملوّثة، بحسب منظمة الصحة العالمية التي تعتبرها “مؤشرا لعدم الإنصاف وانعدام التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وتقول المنظمة إن المرض “يمكن أن يكون مميتا في غضون ساعات إن لم يُعالج”، لكن يمكن معالجته “بالحقن الوريدي ومحلول تعويض السوائل بالفم والمضادات الحيوية”.

وحذّرت منظمة يونيسف من أن أكثر من 640 ألف طفل دون سنّ الخامسة معرّضون لخطر الإصابة بالمرض في ولاية شمال دارفور وحدها، حيث تدور معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة على مدينة الفاشر.

ومنذ تموز/يوليو 2024، سجّلت حوالى 100 ألف إصابة بالكوليرا في كل أنحاء السودان، وفقا لأطباء بلا حدود، مع انتشار المرض “في كل ولايات السودان”.

– طويلة، بؤرة الوباء –

ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب العام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”. وأسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

وتسببت الحرب التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” في انقسام البلاد بحكم الأمر الواقع بين المتحاربين، إذ يسيطر الجيش على الوسط والشرق والشمال، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على كل دارفور تقريبا وأجزاء من الجنوب.

وبينما أدى القتال إلى شل الخدمات اللوجستية وقطع الطرق، أصبح توصيل المساعدات الإنسانية شبه مستحيل. وتوقفت القوافل كما تناقصت الإمدادات.

ويمكن أن يؤدي موسم الأمطار الذي تشتدّ حدته في آب/أغسطس، إلى تفاقم الأزمة الصحية.

وتشهد مدينة طويلة في شمال دارفور وضعا أكثر خطورة، ففي الأشهر الأخيرة، وهربا من المعارك الدامية واستهداف مخيماتهم في الفاشر في شمال دارفور، نزح نحو نصف مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، إلى المدينة التي باتت شوارعها تعج بلاجئين يفترشون الطرق وبخيام بلا أسقف بنيت من القش، تحيط بها مستنقعات تجذب أعدادا هائلة من الذباب.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخميس “في طويلة، يعيش السكان على ما معدّله ثلاثة ليترات فقط من المياه يوميا، وهو أقل من نصف الحد الأدنى المخصّص للطوارئ البالغ 7,5 لترات للشخص الواحد يوميا، وذلك للشرب والطهو والنظافة، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية”.

وقالت منى إبراهيم النازحة من الفاشر إلى طويلة في إقليم دارفور في غرب السودان لوكالة فرانس برس، وهي جالسة على الأرض “ليست لدينا مياه أو خدمات، ولا حتى دورات مياه. الأطفال يقضون حاجتهم في العراء”.

ومنذ نيسان/أبريل، سجّلت الأمم المتحدة أكثر من 300 إصابة بالكوليرا بين الأطفال في طويلة.

وتصاعدت حدة القتال في دارفور منذ استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم في آذار/مارس، بينما تحاول قوات الدعم السريع التي تحاصر الفاشر السيطرة على المدينة التي تعدّ العاصمة الإقليمية الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش.

من جهته، قال أحد المنسّقين في أطباء بلا حدود سيلفان بنيكو لفرانس برس “في مخيمات اللاجئين والنازحين، لا تجد الأُسر في كثير من الأحيان خيارا سوى شرب المياه الملوثة، ويصاب العديد من الأشخاص بالكوليرا”.

وأضاف “قبل أسبوعين، عُثر على جثة في بئر في أحد المخيّمات. تمّ رفعها ولكن بعد يومين، أُجبر الناس على شرب تلك المياه مجددا”.

ندا/ناش/الح