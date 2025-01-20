السياحة العالمية عادت في 2024 إلى مستويات ما قبل الجائحة (الأمم المتحدة)

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قالت منظمة الأمم المتحدة للسياحة الاثنين إن السياحة العالمية تعافت تماما من جائحة كوفيد-19 في عام 2024 مع تسجيل 1,4 مليار سائح دوليين في جميع أنحاء العالم بسبب الطلب “القوي” من الأسواق الرئيسية.

وقال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام للمنظمة ومقرها في مدريد في بيان “استقبلت غالبية الوجهات عددا أكبر من السياح الدوليين في عام 2024 مقارنة بما سُجل قبل الجائحة، بينما واصل إنفاق الزوار أيضا النمو وبمعدل قوي”. وكان يقارن مع الأرقام المسجلة في العام 2019.

وفي أوروبا، الوجهة السياحية الرائدة في العالم، تم تسجيل 747 مليون زائر دولي بفضل الطلب القوي داخل المنطقة.

كذلك، ارتفع عدد المسافرين الدوليين بشكل ملحوظ في شمال إفريقيا (+22% مقارنة بمستويات قبل الجائحة)، والشرق الأوسط (+22%)، وأميركا الوسطى (+17%).

وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقوى نمو خلال العام الماضي، مع زيادة عدد السياح بنسبة 33% مقارنة بعام 2023، وذلك بعد الرفع الكامل للقيود الصحية في الصين.

ومع ذلك، يظل مستوى توافد السياح إلى هذه المنطقة أقل مقارنة بالعام 2019 (87%)، بحسب المنظمة الدولية.

وقال زوراب بولوليكاشفيلي “من المتوقع أن يستمر النمو خلال 2025” وأن يراوح بين “3 و5% مقارنة بعام 2024″، مدفوعاً خصوصا بالسياحة في آسيا.

وأضاف “هذا يذكرنا بمسؤوليتنا الهائلة كقطاع اقتصادي”، مشددا على ضرورة “وضع الناس والعالم في صلب تطوير السياحة”.

تسبب الارتفاع الحاد في أعداد الزوار خلال العام الماضي باستياء في العديد من البلدان بسبب “السياحة المفرطة” وانعكاسها على الموارد والأسعار.

واب/ص ك/غ ر