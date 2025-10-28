سويسرا تتصدر قائمة أكثر دول العالم تنافسية

نالت سويسرا المركز الأول أيضًا بفضل قاعدتها الاقتصادية الراسخة وبنيتها التحتية المتطورة وقدرتها العالية على الابتكار واستقرار أوضاعها المالية. Keystone-SDA

احتلت سويسرا المركز الأول عالميًا في تقرير جديد حول التنافسية، بفضل أدائها المتميز في مجالي الاقتصاد والتعليم، وذلك وفقًا لدراسة صادرة عن مركز الأبحاث مختبر التنافسية إيت (Eight Competitiveness Lab) .

وأشار تقرير التنافسية لعام 2025، الذي قيّم أداء 58 دولة في مجالات الاقتصاد والتعليم والمجتمع والاستدامة، إلى أن سويسرا جاءت في الصدارة في مجالي الاقتصاد والتعليم، كما حققت مراكز متقدمة في الاستدامة (المركز الرابع) والمجتمع (المركز الثامن).

وقالت شركة الاستشارات إيت أدفايزوري (Eight Advisory) في بيان صادر يوم الاثنين إن سويسرا جاءت الأولى من حيث التنافسية في أوروبا وعلى مستوى العالم.

وأوضح البيان أن تفوق سويسرا يعود إلى عوامل ثقافية متجذرة مثل البراغماتية وبساطة الإطار التنظيمي، ما يجعل الحكومة السويسرية أكثر قدرة على مقاومة الأزمات مقارنة بجيرانها. كما أُشيد بتركيز البلاد على التقنيات المستقبلية والتبادل الدولي المكثف، إلى جانب التمسك بالقيم السويسرية التقليدية.

وأضافت الشركة أن سويسرا نالت المركز الأول أيضًا بفضل قاعدتها الاقتصادية الراسخة وبنيتها التحتية المتطورة وقدرتها العالية على الابتكار واستقرار أوضاعها المالية.

يُذكر أن سويسرا استعادت هذا العام لقبها كأكثر دول العالم تنافسية، بعد أن كانت قد خسرته مؤقتًا لصالح دول من شمال أوروبا وآسيا.

