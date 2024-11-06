السيسي يتصل بترامب ويهنئه على فوزه برئاسة أمريكا

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مساء يوم الأربعاء بدونالد ترامب لتهنئته على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان على فيسبوك أن السيسي أعرب خلال الاتصال عن “تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس ترامب في فترة ولايته الجديدة”.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي “في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، هنأ السيسي ترامب في منشور على منصة إكس.

وقال السيسي في المنشور “‏أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي، ونتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين”.

وكانت العلاقات جيدة بين الرئيسين خلال فترة ترامب الأولى.

وأشاد ترامب بالسيسي خلال لقاء جمعهما في عام 2019 ووصفه بأنه “رئيس عظيم” رغم انتقادات مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي آنذاك لسجل السيسي في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف ترامب أثناء حديث الزعيمين للصحفيين قبل لقائهما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض “لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما هي عليه الآن”.

وشكر السيسي ترامب وقال إن الفضل في ذلك يعود إلى ترامب ودعمه.

وتشكل مصر أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة بسبب معاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل وبسبب قناة السويس، وهي ممر مائي حيوي للتجارة العالمية وللقوات المسلحة الأمريكية أيضا.

وتقوم مصر والولايات المتحدة وقطر بجهود وساطة منذ شهور لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام.