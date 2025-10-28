الشرطة الإسرائيلية تقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

afp_tickers

3دقائق

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء أنها قتلت ثلاثة فلسطينيين خلال عملية شنتها مع الجيش في بلدة كفر قود غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية “خلال عملية هجومية شنتها قوات اليمام” الخاصة في مكافحة الإرهاب في الشرطة في كفر قود “تحرك العناصر لتحييد خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداء وكانت تنتمي إلى منظمة إرهابية تنشط في مخيم جنين” للاجئين.

وأضاف البيان “رصدت القوات أفراد الخلية وهم يخرجون من كهف. وفتح قناصة الوحدة النار بدقة وقضوا على الإرهابيين الثلاثة”.

وتابعت “بعيد ذلك شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على الكهف من أجل تدمير البنية التحتية الإرهابية الموجودة فيه”.

وأكد الجيش أنه “هاجم الإرهابيين من الجو” لتدمير مخبأهم.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها “باستشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قود غرب جنين”، مشيرة الى أنهم عبدالله محمد عمر جلامنة (27 عاما)، وأحمد عزمي عارف نشرتي (29 عاما)، وزياد ناصر محمد جعص (23 عاما).

وكانت الهيئة أوردت في وقت سابق اسما مختلفا عن جعص، قبل أن تشير الى أن “الاحتلال تراجع” وقدّم اسما آخر.

وأظهرت لقطات فيديو خاصة بوكالة فرانس برس رجال إطفاء فلسطينيين وهم يخمدون النيران المشتعلة في بقايا سيارة محطمة وفي أشجار الزيتون المحيطة بها في أرض زراعية بكفر قود، إضافة إلى مشاهد لشبّان متجمّعين في الموقع ويتفقّدون متعلّقات شخصية داخل مغارة.

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالعملية، محذرا من أنّ “أي محاولة من التنظيمات المسلحة لإعادة بناء بنيتها التحتية في يهودا والسامرة ستُسحق بقبضة من حديد”.

ويهودا والسامرة هو الاسم الذي تطلقه السلطات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف “لقد أمرت جيش الدفاع الإسرائيلي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، برا وجوا، للقضاء على التهديدات الإرهابية في يهودا والسامرة وعلى الإرهابيين أنفسهم”.

وتحتل إسرائيل منذ العام 1967 الضفة الغربية حيث تصاعد العنف منذ اندلاع حرب غزة في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 995 فلسطينيا في الضفة، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلال الفترة ذاتها، قتل 43 إسرائيليا على الأقل بينهم عناصر في قوات الأمن سواء في هجمات نفذها فلسطينيون أو عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية.

افم-لمى/ها/كام