الصليب الاحمر: ارتفاع الإصابات بين منتظري المساعدات ينهك النظام الصحي المنهار في غزة

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء إن “الزيادة الحادة” في الحوادث المرتبطة بمواقع توزيع المساعدات في غزة تتسبب في “إنهاك النظام الصحي المنهار” في القطاع وتجاوز قدراته المحدودة أصلا.

وقالت اللجنة في بيان إن المستشفى الميداني التابع لها في جنوب غزة، سجل 200 وفاة منذ أواخر أيار/مايو الماضي، وهو تاريخ

بدء تشغيل مراكز المساعدات الجديدة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل وترفض الوكالات الأممية التعامل معها.

وقالت اللجنة إن المستشفى عالج أكثر من 2200 جريح، إصابات “معظمهم ناجمة عن طلقات نارية في أكثر من 21 حادثة جماعية منفصلة”.

وبحسب المنظمة الدولية فإن “حجم هذه الحوادث وتكرارها غير لم يسبق لهما مثيل”، وأن أعداد المصابين الذين عالجهم المستشفى الميداني منذ أواخر أيار/مايو، يفوق عدد المصابين الذين عالجهم في جميع حوادث الإصابات الجماعية على مدار العام السابق.

وقال البيان إن “المعالجين الفيزيائيين يساهمون في دعم الممرضات من خلال تنظيف الجروح وتضميدها وأخذ العلامات الحيوية، وأصبح عمال النظافة الآن يعملون موظفي إسعاف يحملون النقالات حيثمادعت الحاجة كما تدخلت القابلات في مجال الرعاية التلطيفية”.

وبهذا فإن تدفق أعداد المصابين استدعى من جميع موظفي الصليب الأحمر المساهمة في جهود الاستجابة الطارئة.

بدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع مساعدات غذائية في غزة في 26 أيار/مايو، بعدما منعت الدولة العبرية لأكثر من شهرين دخول الإمدادات الغذائية إلى القطاع الفلسطيني الخاضع لحصار مطبق وسط تحذيرات متزايدة من خطر المجاعة.

لكن عملياتها تشهد فوضى مع تقارير شبه يومية تفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقي المساعدات.

وقُتل منذ بدء عملياتها أكثر من 500 شخص وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في حين تشير أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة إلى مقتل 758 شخصا خلال تلك الفترة.

واعترف الجيش الإسرائيلي عدّة مرّات بأنّ جنوده أطلقوا النار لكنه قال إنهم استهدفوا “مشتبها بهم” يشكلون “تهديدا” بالقرب من مراكز المؤسسة، حيث تشكل حشود من الفلسطينيين طوابير ضخمة.

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من شح الإمدادات ويوشك منذ أشهر على الانهيار كما أن معظم المستشفيات والمرافق الصحية خرجت عن الخدمة أو تعمل بشكل جزئي.

وأعلنت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء “توقف العمل في عيادة الزيتون الطبية التابعة للجمعية في مدينة غزة بعد سقوط القذائف في المنطقة المحيطة بالعيادة”.

وبحسب بين الهلال الاحمر فإن العيادة كانت “تخدم آلاف المرضى … وبإغلاق العيادة سيضطر آلاف المواطنين للسير مسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية أو تلقي تطعيمات الأطفال”.

وقال البيان “أدت اجراءات الاحتلال وأوامر الاخلاء المتواصلة منذ بداية العدوان على غزة إلى خروج 18 عيادة طبية تابعة للجمعية عن الخدمة”.

الإثنين، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في تقرير إن “غياب الوقود المتاح يعني عدم وجود مركبات إسعاف ولا كهرباء للمستشفيات ولا مياه نظيفة”.

وأشار إلى منع إسرائيل دخول أي وقود إلى القطاع، منذ أربعة أشهر.

وأضاف “لقد كان مقدمو الخدمات مثل المستشفيات يقتصدون في الإمدادات لكن هذا لا يمكن أن يستمر في دعم العمليات المنقذة للحياة لفترة أطول”.

بور-ها/ص ك