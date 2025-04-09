الصين تعلن رفع التعرفات على السلع الأميركية الى 84%

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أعلنت الصين الأربعاء أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقررا، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ على عشرات الشركاء التجاريين الأربعاء، وتبلغ نسبتها 104% على واردات المنتجات الصينية.

عارضت بكين باستمرار رفع الرسوم الجمركية وقالت الأربعاء إنها ستتخذ خطوات “حازمة وقوية” لحماية مصالحها.

وقالت وزارة التجارة الصينية لاحقا في بيان إن “نسبة الرسوم الجمركية الإضافية” سيتم “رفعها من 34% إلى 84%” اعتبارا من الخميس الساعة 12,01 بالتوقيت المحلي (04,01 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الوزارة أن “تصعيد التعرفات الجمركية ضد الصين من قبل الولايات المتحدة يؤدي فقط إلى تراكم الأخطاء فوق الأخطاء وينتهك بشدة حقوق الصين ومصالحها المشروعة”.

وشددت على أن إجراءات واشنطن “تلحق ضررا خطيرا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد”.

تعليقا على التطورات، قال كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول تشيوي تشانغ إن الصين “أرسلت اليوم إشارة واضحة مفادها أن الحكومة ستلتزم موقفها بشأن السياسات التجارية”.

وتابع تشانغ “لا أتوقع مخرجا سريعا وسهلا من النزاع التجاري الحالي”، مضيفا أن “الأضرار على الاقتصادين ستصبح واضحة قريبا”.

في بيان منفصل الأربعاء، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستدرج ست شركات أميركية للذكاء الاصطناعي على القائمة السوداء،ومن بينها شركتا “شيلد إيه آي إنك.” و”سييرا نيفادا كورب”.

وجاء في البيان أن الشركات إما باعت أسلحة إلى تايوان وإما تعاونت في “التكنولوجيا العسكرية” مع الجزيرة.

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