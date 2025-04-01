الصين مستعدة لتأدية “دور بناء” لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء لوكالة ريا نوفوستي الروسية أنّ بلاده مستعدّة لتأدية “دور بنّاء” في سبيل إنهاء الحرب في أوكرانيا مع دعمها موسكو في دفاعها عن “مصالحها”.

ولاحقا، أكد وانغ خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستعمل مع روسيا من أجل “تقديم إسهامات جديدة في قضية السلام والتنمية للبشرية”.

وأضاف أن “التعاون الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد سيتجدد بالتأكيد ويكتسب حيوية جديدة ويرتقي إلى مرحلة جديدة”.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لانتقال العلاقات بين البلدين إلى “مستوى جديد” وقال لافروف إن العلاقات ستواصل النمو “على كل الجبهات”.

وقال الوزير الصيني في المقابلة التي أجرتها معه ريا نوفوستي إن بلاده “مستعدّة، مع الأخذ في الاعتبار تطلّعات الأطراف المعنية، لتأدية دور بنّاء مع المجتمع الدولي… في حلّ” النزاع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وعزّزت موسكو وبكين علاقاتهما العسكرية والتجارية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، رغم تأكيد الصين حيادها في هذا النزاع.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله وانغ في الكرملين “نود أن نعرب عن ارتياحنا لتطور علاقاتنا”.

وأضاف الرئيس الروسي أن نظيره الصيني شي جينبينغ سيكون “الضيف الرئيسي” في احتفالات التاسع من أيار/مايو المقررة في الساحة الحمراء في موسكو احتفالا بالنصر على ألمانيا النازية قبل 80 عاما.

وأكد وانغ، من جانبه، أنه يتعين على بكين وموسكو الدفاع عن النظام العالمي الموروث من فترة ما بعد الحرب، بحسب تصريحاته المترجمة إلى اللغة الروسية على التلفزيون الروسي.

ويقوم وانغ بزيارة رسمية لروسيا من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

بور/بم-دص-ريم/الح