الطيران الأمريكي يواجه مخاطر عالية مع تجنب الناقلات الشرق الأوسط

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من جايمي فريد وستيفن شيير

(رويترز) – حذرت منظمة تراقب مخاطر الرحلات الجوية يوم الأحد من أن القصف الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية قد يزيد من التهديد الذي تواجهه شركات الطيران الأمريكية في المنطقة مع استمرار الناقلات الجوية في تجنب أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط بسبب تبادل إسرائيل وإيران إطلاق الصواريخ بصورة مستمرة.

لكن بعد سلسلة من الصواريخ الإيرانية في صباح يوم الأحد، أعادت إسرائيل فتح مجالها الجوي لست ساعات لإعادة العالقين في الخارج منذ بدء الصراع مع إيران في 13 يونيو حزيران.

وذكر موقع (سيف ايرسبيس)، التابع لمجموعة (أو.بي.إس جروب) التي تشارك معلومات مخاطر الطيران، أن الهجمات الأمريكية على إيران قد تزيد من المخاطر على شركات الطيران الأمريكية في المنطقة.

وأضاف الموقع “في حين لم توجه أي تهديدات محددة ضد الطيران المدني، حذرت إيران سابقا من أنها سترد بمهاجمة المصالح العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إما بشكل مباشر أو عبر وكلائها مثل حزب الله”.

وأظهر موقع فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية أن شركات الطيران واصلت تجنب أجزاء كبيرة من منطقة الشرق الأوسط اليوم الأحد.

وقال الموقع عبر حسابه على منصة إكس “في أعقاب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، تعمل حركة الطيران التجاري في المنطقة كما كانت تعمل منذ فرض قيود جديدة على المجال الجوي الأسبوع الماضي”.

وأظهر الموقع الإلكتروني تجنب شركات الطيران التحليق في المجال الجوي لكل من إيران والعراق وسوريا وإسرائيل. واختارت مسارات أخرى مثل الشمال عبر بحر قزوين أو الجنوب عبر مصر والسعودية، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأطقم والطيران لوقت أطول.

ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في عدد متزايد من مناطق النزاع على مستوى العالم خطرا كبيرا على حركة الطيران.

ومنذ بدء الضربات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو حزيران، علقت شركات الطيران الرحلات إلى وجهات في البلدان المتضررة، إلا أنه يجري تنظيم رحلات إجلاء من الدول المجاورة وبعضها يعيد الإسرائيليين إلى إسرائيل.

وفي الأيام التي سبقت القصف الأمريكي، علقت أمريكان إيرلاينز رحلاتها إلى قطر وأوقفت يونايتد إيرلاينز رحلاتها إلى دبي.

وقال موقع (سيف ايرسبيس) إنه من المحتمل أن تمتد المخاطر المتعلقة بالمجال الجوي الآن إلى البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات. وأضاف “نواصل التوصية بتوخي أقصى درجات الحذر في الوقت الحالي”.