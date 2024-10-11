العاهل المغربي: ملف الصحراء يمر من مرحلة التدبير إلى التغيير

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الرباط (رويترز) – قال العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة إن ملف “الصحراء المغربية يمر من مرحلة التدبير إلى التغيير”.

وأضاف العاهل المغربي الذي كان يوجه خطابا أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح دورة التشريعية الجديدة “عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، ورؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد”.

ويعتبر النزاع حول الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في العام 1975، لتتأسس جبهة البوليساريو عاما بعد ذلك وترفع السلاح في وجه المغرب، إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.

واعترفت فرنسا مؤخرا بمشروعية الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل وحيد للنزاع في الإقليم، وهو المقترح الذي ترفضه البوليساريو وحليفتها الجزائر.

وجاء الاعتراف الفرنسي بعد توتر دبلوماسي بين المغرب وفرنسا بسبب هذا النزاع في السنوات الأخيرة، وهو ما اعتبره المغرب انتصارا دبلوماسيا.

وقال العاهل المغربي يوم الجمعة “هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية، بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي”.

وتابع قائلا “هذا الموقف الفرنسي يندرج في إطار الديناميكية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيم سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”.