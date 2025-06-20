العراق: 50 طائرة حربية إسرائيلية انتهكت مجالنا الجوي

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة إن 50 طائرة حربية إسرائيلية انتهكت المجال الجوي العراقي قبيل اجتماع للأمم المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران اليوم الجمعة.

وأبلغ عباس كاظم عبيد الفتلاوي، القائم بأعمال بعثة العراق لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي أن الطائرات جاءت من المناطق الحدودية السورية الأردنية.

وقال “انطلقت 20 طائرة، تلتها 30 طائرة متجهة إلى جنوب العراق، وحلقت فوق مدن البصرة والنجف وكربلاء”.

وأضاف “هذه الخروقات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”

وتابع قائلا “تُشكل أيضا تهديدا للأماكن والمناطق المقدسة مما قد يثير ردود فعل شعبية قوية، نظرا لأهمية هذه الأماكن المقدسة لشعوبنا”.