العراق يعتقل سياسيين ومسؤولين حكوميين ضمن حملة ضد الفساد

reuters_tickers

المشاركة

3دقائق

بغداد 28 يونيو حزيران (رويترز) – اعتقلت قوات الأمن العراقية سياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.

وقالت المصادر إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل “المنطقة الخضراء” شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من اليوم الأحد ونفذت عدة اعتقالات.

وطبت المصادر عدم ذكرها بالاسم لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا حساسة

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن عمليات الاعتقال.

وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو أيار، باجتثاث الفساد الذي يعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق على الرغم من الوعود المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.

وانطلقت عملية اليوم الأحد بناء على أوامر مباشرة من الزيدي بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار حملة ضد ما يشتبه في أنها شبكات فساد حسب وصف المصادر.

وجاءت أحدث المداهمات بعد اعتقال عدد من كبار المسؤولين مؤخرا، من بينهم نائب وزير النفط، بتهم تتعلق بالفساد. وذكرت المصادر، وعددها ثلاثة، أن تلك الاعتقالات أدت إلى إصدار مذكرات اعتقال جديدة جرى تنفيذها اليوم الأحد.

ويقيم معظم كبار مسؤولي الحكومة العراقية والنواب والزعماء السياسيين أو لديهم مكاتب داخل المنطقة الخضراء في بغداد، حيث يقع البرلمان والسفارات الأجنبية ومقر رئيس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر وصفته بأنه “رفيع المستوى” أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن “عددا من المتهمين في ملفات فساد ألقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي”، مشيرا إلى أن “الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات”.

وذكرت المصادر الأمنية والقانونية الثلاثة أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، مما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.

(تغطية صحفية أحمد رشيد ومؤيد حميد كناني – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )