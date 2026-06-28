العراق يعتقل سياسيين ومسؤولين حكوميين في إطار حملة لمكافحة الفساد

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بغداد 28 يونيو حزيران (رويترز) – اعتقلت قوات الأمن العراقية سياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.

وقالت المصادر إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل “المنطقة الخضراء” شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من اليوم الأحد ونفذت عدة اعتقالات.

وطبت المصادر عدم ذكرها بالاسم لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا حساسة

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن عمليات الاعتقال.

وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو أيار، باجتثاث الفساد الذي يعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق على الرغم من الوعود المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.

وانطلقت عملية اليوم الأحد بناء على أوامر مباشرة من الزيدي بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار حملة ضد ما يشتبه في أنها شبكات فساد حسب وصف المصادر.

(تغطية صحفية أحمد رشيد ومؤيد حميد كناني – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )