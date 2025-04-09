العراق يوقّع مذكرة تفاهم مع “جي إي فيرنوفا” الأميركية لإنتاج 24 ألف ميغاواط من الكهرباء

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وقّع العراق الأربعاء مع شركة “جي إي فيرنوفا” الأميركية للطاقة مذكرة تفاهم لإنتاج الطاقة الغازية المركّبة بما يناهز 24 ألف ميغاواط، وذلك خلال زيارة لوفد تجاري أميركي يمثل أكثر من 60 شركة.

وتسعى بغداد للحفاظ على توازن في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع حليفتها الاستراتيجية واشنطن، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2024 نحو 9,1 مليارات دولار بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وبعدما كانت تعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني في تأمين ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لم تمدّد إدارة دونالد ترامب في آذار/مارس الإعفاء الممنوح للعراق منذ 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأميركية على إيران.

وتؤكد بغداد سعيها إلى إيجاد بدائل من وارداتها من الغاز الإيراني قبل الصيف الذي تنقطع فيه الكهرباء يوميا في بلد يقيم فيه أكثر من 46 مليون شخص ويعاني تداعيات عقود من النزاعات أدّت إلى تهالك بنيته التحتية.

وبحسب أرقام رسمية، يتوجب على العراق إنتاج حوالى 55 ألف ميغاواط من الكهرباء سنويا ليحول دون انقطاع التيار، غير أن الإنتاج حاليا يصل إلى نحو 16 ألف ميغاواط. وتسعى وزارة الكهرباء العراقية إلى أن يتجاوز الإنتاج 27 ألف ميغاواط هذا الصيف.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان الأربعاء بأن محمد شياع السوداني “رعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم (…) مع +جي إي فيرنوفا+ تشتمل مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميغاواط”، مشيرا إلى أنها “الخطة الأوسع والأحدث في تاريخ العراق”.

واشار إلى “إمكانية تأمين توفير التمويل الخارجي من البنوك العالمية”.

وقامت بعثة من نحو 60 شركة أميركية هي “أكبر بعثة تجارية أميركية إلى العراق في تاريخ” غرفة التجارة وفق واشنطن، بزيارة العراق من الاثنين حتى الأربعاء لتوقيع عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص.

وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الحكومة العراقية “وضعت خططا لتحقيق استقلالية وتلبية احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء المستقرة وغير المنقطعة”.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع “جي إي فيرنوفا” تعكس “العلاقة المستدامة مع الشركات الأميركية التي يمكنها توفير الخبرات والخدمات التي يحتاج اليها العراق”.

وأضاف أن “العراق أرض فرص للشركات الكبرى للعمل والاستثمار فيها”.

ورعى السوداني الأربعاء كذلك مراسم توقيع “مذكرة ثانية تضمّنت مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء ومجموعة +UGTRenewable+ لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة ثلاثة آلاف ميغاواط”، بالإضافة إلى “إنشاء ما يصل إلى ألف كيلومتر من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر العالي الجهد”.

ووقع اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأميركية مذكرة تفاهم “لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاونية والعلمية والتكنولوجية القائمة”.

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