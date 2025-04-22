الفاتيكان يعد لجنازة البابا فرنسيس السبت في ساحة القديس بطرس

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تقام جنازة البابا فرنسيس صباح السبت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بمشاركة حاشدة يتوقع أن تصل إلى مئات آلاف المصلين، فضلا عن زعماء من العالم أجمع، على غرار الرؤساء الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمر زيلينسكي.

وفي ختام الجنّاز الذي سيبدأ عند الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي (8,00 ت غ)، سينقل نعش البابا إلى بازيليك القدّيسة مريم الكبرى (سانتا ماريا ماجوري) في وسط روما حيث سيوارى البابا الثرى نزولا عند رغبته المذكورة في وصيّته.

ونشر الفاتيكان صباح الثلاثاء الصور الأولى للبابا فرنسيس مسجّى في نعشه ومحاطا بعنصرين من الحرس السويسري في كنيسة بيت القدّيسة مرتا حيث كان يقيم منذ انتخابه حبرا أعظم في 2013 وحتّى وفاته.

وفي الصورة والفيديو، يظهر البابا فرنسيس الذي توفّي الإثنين عن 88 عاما إثر جلطة دماغية، مرتديا رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.

ويسجّى النعش اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش صباح الأربعاء في بازيليك القدّيس بطرس في روما ليلقي عليه المصلّون نظرة الوداع الأخير.

وقالت الراهبة ناتالي بيكار، الأمينة المساعدة لسينودوس الأساقفة التي صلّت مساء الإثنين أمام نعش البابا للصحافيين أنها عاشت لحظة “مؤثّرة جدّا، زاخرة بالأحاسيس” مع “الحزن من جهة والعرفان من جهة أخرى لكلّ ما فعله حتّى اللحظة الأخيرة”.

وكشفت “هي فترة حداد لنا. فالكنيسة هي مثل عائلة كبيرة وفي لحظة كهذه، يشعر هؤلاء الذين عايشوه وخدموه عن قرب بفقدان شخص مقرّب”.

ويلتئم الكرادلة الثلاثاء للمرّة الأولى منذ وفاة البابا في جلسة مغلقة منذ التاسعة صباحا (7,00 ت غ) لمناقشة مراسم الجنازة. ويتعيّن على الكرادلة الناخبين البالغ عددهم 135 انتخاب خلف للبابا فرنسيس خلال مجمّع من المرتقب أن ينعقد في مطلع أيار/مايو.

– “ثوري” –

وكما كانت الحال في جنازة يوحنا بولس الثاني في 2005، من المتوقّع أن يحضر المراسم العشرات من رؤساء الدول والشخصيات الملكية، وسط تدابير أمنية مشدّدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيحضر المراسم مع زوجته ميلانيا، وذلك بالرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجّهها البابا فرنسيس إلى سياسته المعادية للمهاجرين في أكثر من مناسبة. وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “نتطلّع للمشاركة”.

ومن جزيرة لا ريونيون الفرنسية، أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “سنحضر جنازة البابا بما يليق به”.

ومن بين الذين سيحضرون الجنازة أيضا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا والمستشار الألماني أولاف شولتس.

ويعتزم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينكسي الذي أشاد الإثنين بذكرى “من صلّى من أجل السلام في أوكرانيا وللأوكرانيين” المشاركة بدوره في المراسم.

أما نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فقد أكّد الناطق باسمه خلال الإحاطة الإعلامية اليومية أن “لا نيّة له” لحضور الجنازة.

وتصدّر نبأ وفاة الزعيم الروحي للكاثوليك في العالم المقدّر عددهم بنحو 1,4 مليار فرد أخبار الصحافة الدولية. وأشادت عدّة صحف إيطالية بذكرى “بابا المهمّشين”. وعنونت “ليبيراسيون” الفرنسية باللاتينية “خسرنا البابا”، ووصفت “ذي غارديان” البريطانية فرنسيس بـ”الثوري”.

وأعلنت إيطاليا حدادا وطنيا لخمسة أيّام على وفاة البابا، في حين أعلنت بولندا يوم جنازته السبت يوم حداد وطني.

وتوافد مئات الصحافيين من حول العالم إلى الفاتيكان صباح الثلاثاء. وفرضت الشرطة الإيطالية طوقا أمنيا حول ساحة القدّيس بطرس.

– “بابا مختلف” –

ومن إيران إلى الولايات المتحدة، مرورا بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ولبنان والسلطة الفلسطينية، أشاد زعماء العالم بذكرى البابا الراحل.

وقدّمت بكين “التعازي” بوفاته الثلاثاء، مؤكّدة نيّتها الاستمرار في توطيد العلاقات مع الفاتيكان.

وكتب نجم كرة القدم ليونيل ميسي الذي سبق له أن التقى البابا الأرجنتيني مثله على انستغرام أنه “بابا مختلف، قريب (من الناس)، أرجنتيني… ارقد بسلام يا أيّها البابا فرنسيس”.

كثّف الحبر الأعظم الذي خرج من المستشفى في 23 آذار/مارس الإطلالات العلنية في الأيّام الأخيرة، بالرغم من توصيات الأطباء له بالراحة لمدّة شهرين.

وبدا الإنهاك جلّيا عليه الأحد خلال احتفالات عيد الفصح، لكنّه أصرّ على أن يحيّي الحشود من سيارته “بابا موبيليه” في ساحة القدّيس بطرس.

كان جدول أعمال البابا فرنسيس، هاوي الموسيقى وكرة القدم الذي لا يستسيغ العطلات، يحفل غالبا بنحو عشرة مواعيد في اليوم.

وشجب البابا الذي انتخب في 13 آذار/مارس 2013، باستمرار كل أشكال العنف، من الاتجار بالبشر إلى كوارث الهجرة، مرورا بالاستغلال الاقتصادي.

ودعا فرنسيس الذي كان رئيس أساقفة بوينوس آيرس سابقا وعُرف بمعارضته الشديدة لتجارة الأسلحة، إلى السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وكان هذا السياسي البارع ذو المواقف الجريئة، عازما على إدخال إصلاحات على الكوريا الرومانية، أي الحكومة المركزية للكرسي الرسولي، ومصمما على تعزيز دور النساء والعلمانيين فيها، وعلى إصلاح مالية الفاتيكان التي هزّتها شبهات وفضائح.

ولم يتردّد حيال مأساة الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة، في إلغاء السرّ البابوي في شأنها، وألزم رجال الدين والعلمانيين بإبلاغ رؤسائهم عن أي حالات من هذا النوع، لكن خطواته لم تنجح في إقناع جمعيات الضحايا الذين أخذوا عليه عدم اتخاذه إجراءات أبعد من ذلك.

وبرز البابا فرنسيس المتمسك بالحوار بين الأديان خصوصا مع الإسلام، بدفاعه إلى أقصى حدّ عن كنيسة “منفتحة على الجميع”.

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