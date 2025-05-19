الفن الكوري المعاصر ضيف أبوظبي

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تستضيف العاصمة الإماراتية معرض الفن الكوري المعاصر حتى 30 حزيران/يونيو، في “حدث تاريخي” في مسار التعاون الثقافي بين أبوظبي وسيول، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتُنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع متحف سيول للفنون معرض “الوسائط المتعدّدة.. كلنا دوائر مفتوحة” في منارة السعديات، تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفق بيان الوكالة.

وقالت نائبة عمدة الشؤون الثقافية في مدينة سيول في كوريا الجنوبية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المعرض يضم “أعمالا لفنانين معاصرين بارزين يمثلون سيول وكوريا الجنوبية، ويجسد تنسيقا ثقافيا فعالا بين الجانبين”.

ومن جانبها، قالت القيّمة الفنية المستقلة والمتخصصة في الفن المعاصر مايا الخليل إن المعرض الذي يضم أكثر من 49 فنانا كوريا من الأسماء البارزة عالميا يُسلّط الضوء على فن الوسائط المتعددة الكوري، ويضم أعمال فنانين ساهموا في “تطور الفن الراديكالي في كوريا”.

وشرحت الخليل في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن عنوان المعرض هو اقتباس من رؤية الفنان الكوري نام جون بايك الذي عبّر في العام 1965 عن إيمانه بأن التكنولوجيا ستصبح أداة للربط والتواصل بين سكان “القرية الكونية”، مؤمنا بفكرة التواصل المتعدد الاتجاهات.

م ل/كام