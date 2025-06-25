الكرملين: أمريكا وإيران تختلفان بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية

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موسكو (رويترز) – قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وإيران تختلفان بشأن حجم الأضرار التي ألحقتها الضربات الجوية الأمريكية بالمنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف أوشاكوف أن موسكو ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتأمل أن يستمر، وأشار إلى ما وصفه باختلاف التقييمات بشأن تأثير الهجوم الأمريكي.

وتابع للصحفيين “الجهة التي نفذت الضربات تعتقد أن أضرارا جسيمة وقعت. والجهة التي تلقت هذه الضربات تعتقد أن كل شيء كان معدا مسبقا، وأن هذه المنشآت لم تتضرر بشدة”.