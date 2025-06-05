الكرملين: بوتين جاهز لمساعدة ترامب في المفاوضات النووية مع إيران

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب باستعداده لاستخدام الشراكة بين روسيا وإيران للمساهمة في الوصول إلى تسوية في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب بعد مكالمة هاتفية مع بوتين يوم الأربعاء إن الوقت ينفد أمام إيران لاتخاذ قرار بشأن برنامجها النووي وإنه يعتقد أن بوتين متفق معه بخصوص أن الجمهورية الإسلامية لا يجب أن تمتلك أسلحة نووية.

وأضاف ترامب أن بوتين اقترح المشاركة في المناقشات مع إيران وأنه “ربما يكون مفيدا في التوصل لنتيجة سريعة “رغم أن إيران “تتباطأ”.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين يوم الخميس “لدينا علاقات شراكة وثيقة مع طهران وبالطبع قال الرئيس بوتين إننا مستعدون لاستغلال ذلك المستوى من الشراكة مع طهران لتسهيل المفاوضات والمساهمة فيها لحل مسألة الملف النووي الإيراني”.

ولدى سؤاله عن التوقيت الذي يمكن فيه لبوتين الانضمام للمفاوضات، قال بيسكوف إن الحوار مع طهران وواشنطن مستمر عبر عدة قنوات.

وقال بيسكوف “الرئيس سيكون قادرا على المشاركة وقت الضرورة”.

وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن التخلي بالكامل عن تخصيب اليورانيوم يتعارض “مئة بالمئة” مع مصالح البلاد، رافضا بذلك مطلبا أمريكيا محوريا في المحادثات لحل الخلاف القائم منذ عقود بشأن طموحات إيران النووية.

وقدمت سلطنة عمان المقترح الأمريكي المتعلق باتفاق نووي جديد إلى إيران يوم السبت في إطار الوساطة التي تقوم بها بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

لكن لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة التي يصعب تخطيها بعد عقد خمس جولات من المحادثات، من بينها إصرار إيران على التمسك بتخصيب اليورانيوم على أراضيها ورفضها شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب للخارج.

ولم يتطرق خامنئي، صاحب القول الفصل في كل شؤون الدولة العليا، لإمكانية وقف المحادثات لكنه قال إن المقترح الأمريكي “يتناقض مع عقيدة أمتنا بشأن الاعتماد على النفس”.