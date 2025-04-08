الكرملين: ندعم المحادثات بين أمريكا وإيران بشأن البرنامج النووي

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الثلاثاء إن روسيا تدعم المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، إذ قد تسهم في تهدئة التوتر بين الجانبين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين دعم موسكو للتسوية الدبلوماسية والسياسية.

وقال بيسكوف “نعلم أن هناك اتصالات، مباشرة وغير مباشرة، من المزمع عقدها في عُمان. وبالطبع، لا يسعنا إلا الترحيب بذلك، لأنه قد يُسهم في تهدئة التوتر المرتبط بإيران”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وإيران ستُجريان محادثات في سلطنة عمان يوم السبت المقبل.

ولم تتضح بعد طبيعة هذه المحادثات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن البلدين بصدد بدء محادثات مباشرة، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إن المناقشات في عُمان ستكون غير مباشرة وستجري عبر وسطاء.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، عبر ترامب مرارا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن قضية برنامجها النووي القائمة منذ فترة طويلة، لكنه هدد باتخاذ إجراء عسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ووطدت روسيا وإيران علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية منذ أن دفعت موسكو بعشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتستخدم موسكو على نطاق واسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع ضد أهداف عسكرية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية في أوكرانيا.

وسبق أن عرضت روسيا تقديم المساعدة في تسهيل المحادثات بين طهران وواشنطن.