اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا تستكمل خيارات لحل مشكلة الانتخابات

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طرابلس (رويترز) – قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الجمعة إن لجنتها الاستشارية أنهت مشاوراتها واستكملت مجموعة من الخيارات لمعالجة القضايا الخلافية في إطار العمل الحالي للانتخابات في البلاد، مضيفة أن البعثة ستبدأ محادثات مع الأطراف المعنية في ليبيا على أساس هذه الخيارات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شكلت اللجنة الاستشارية في فبراير شباط لاقتراح سبل لحل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها.

وذكرت البعثة “ستكون توصيات اللجنة مساهمة مفيدة لجهود تأمين اتفاق سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ويمهد لتوحيد مؤسسات الدولة، وهما خطوتان أساسيتان لإنهاء الانقسام في البلاد ووضع حد لمسلسل المراحل الانتقالية المفتوحة”.

وأصيبت العملية السياسية لحل الصراع الليبي الدائر لأكثر من عقد بالجمود بعد انهيار عملية انتخابية كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول 2021 بسبب خلافات على أهلية المرشحين الرئيسيين.

ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، وانقسمت في 2014 بين حكومتين متنافستين إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها.

وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في 2021، لكن مجلس النواب ومقره بنغازي لم يعد يعترف بشرعيتها.

وأعرب العديد من الليبيين عن شكوكهم في أن قادتهم السياسيين يتفاوضون بنية حسنة، معتقدين أن قادتهم غير راغبين في تقديم موعد الانتخابات التي قد تزيحهم عن مناصبهم في السلطة.