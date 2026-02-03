المالكي يقول إنه سيرحب بقرار سحب ترشيحه لرئاسة حكومة العراق إذا صدر

3 فبراير شُبَاط (رويترز) – قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي رشحه تحالف الإطار التنسيقي للعودة إلى رئاسة الوزراء، إنه سيرحب بقرار سحب ترشيحه إذا صدر.

وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية إنه إذا قرر التحالف، الذي يضم عددا من التكتلات السياسية الشيعية، تغير الترشيح “أنا أستجيب بكل رحابة صدر”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم 27 يناير كانون الثاني إنه في حال اختيار المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال معظم فترة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، للعودة إلى المنصب، فإن واشنطن ستتوقف عن تقديم الدعم للعراق.

