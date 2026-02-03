The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المالكي يقول إنه سيرحب بقرار سحب ترشيحه لرئاسة حكومة العراق إذا صدر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

3 فبراير شُبَاط (رويترز) – قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي رشحه تحالف الإطار التنسيقي للعودة إلى رئاسة الوزراء، إنه سيرحب بقرار سحب ترشيحه إذا صدر.

وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية إنه إذا قرر التحالف، الذي يضم عددا من التكتلات السياسية الشيعية، تغير الترشيح “أنا أستجيب بكل رحابة صدر”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم 27 يناير كانون الثاني إنه في حال اختيار المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال معظم فترة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، للعودة إلى المنصب، فإن واشنطن ستتوقف عن تقديم الدعم للعراق.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد رشيد – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية